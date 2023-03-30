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Своих не бросают: российским мобилизованным выдали свечи, якобы оберегающие от пуль

30 марта 2023 17:55
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Свечи предлагается зажигать непосредственно во время боя
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Мобилизованным из Перми выдали "свечи защиты", которые якобы должны уберечь их от гибели в боях в Украине. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Пермь 36,6".

К свече прилагается "инструкция", написанная с многочисленными орфографическими ошибками.

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"Милость сердца на войне, соизволь оставить сдесь. Изгони злых духов, имея цели на войне. Зажги свечу в бою, не зная страху и пули не страшны. Своих мы не бросаем, ведь сила в правде", — уверяют неизвестные изготовители свечи (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Ред.).

Свічка-оберег для російських мобілізованих
ФОТО: "Пермь 36,6"

"Поголовно выдали такие свечи в роте. Какой баран будет их зажигать в бою, эту свечу защиты? Как форму или берцы новые выдать, так не положены сроки, а как раздать по свече, так без проблем", — пожаловался телеграм-каналу один из мобилизованных.

Впрочем, пермским мобилизованным стоит поблагодарить судьбу за то, что свечи хотя бы не оказались медицинскими: как показывает опыт, российские власти любят делать военным и их родственникам странные подарки. Что же касается более полезного оснащения, то с ним у оккупантов серьезные проблемы: так, в начале марта очередная партия мобилизованных из Белгорода отказалась воевать на Донбассе, поскольку не получила ни карт, ни средств связи.

Напомним, после объявления в сентябре 2022 года года частичной мобилизации российские эзотерики начали предлагать клиентам амулеты, защищающие от призыва, наведение порчи на военкомов, а также свечи "Забудь меня, военкомат".

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