Своїх не кидають: російським мобілізованим видали свічки, які нібито оберігають від куль

Свічки пропонується запалювати безпосередньо під час бою

Мобілізованим із Пермі видали "свічки захисту", які нібито мають уберегти їх від загибелі у боях в Україні. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Пермь 36,6".

До свічки додається "інструкція", написана з численними орфографічними помилками.

"Милість серця на війні, будь ласка, залиш тут. Вижени злих духів, маючи цілі на війні. Запали свічку в бою, не знаючи страху, і кулі не страшні. Своїх ми не кидаємо, адже сила в правді", — запевняють невідомі виробники свічки.

ФОТО: "Пермь 36,6"

"Поголовно видали такі свічки в роті. Який баран їх запалюватиме в бою, цю свічку захисту? Як форму чи берці нові видати, так термін не настав, а як роздати по свічці, так без проблем", — поскаржився телеграм-каналу один із мобілізованих.

Втім, пермські мобілізовані мають дякувати долі, що свічки хоча б не виявилися медичними: як показує досвід, російська влада любить робити військовим та їхнім родичам дивні подарунки. Що ж до більш корисного оснащення, то з ним у окупантів серйозні проблеми: так, на початку березня чергова партія мобілізованих з Бєлгорода відмовилася воювати на Донбасі, оскільки не отримала ні мап, ні засобів зв'язку.

Нагадаємо, після оголошення у вересні 2022 року часткової мобілізації російські езотерики почали пропонувати клієнтам обереги, які захищають від призову, зурочення військкомів, а також свічки "Забудь мене, військкомат".