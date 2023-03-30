Своїх не кидають: російським мобілізованим видали свічки, які нібито оберігають від куль
Мобілізованим із Пермі видали "свічки захисту", які нібито мають уберегти їх від загибелі у боях в Україні. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Пермь 36,6".
До свічки додається "інструкція", написана з численними орфографічними помилками.
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"Милість серця на війні, будь ласка, залиш тут. Вижени злих духів, маючи цілі на війні. Запали свічку в бою, не знаючи страху, і кулі не страшні. Своїх ми не кидаємо, адже сила в правді", — запевняють невідомі виробники свічки.
"Поголовно видали такі свічки в роті. Який баран їх запалюватиме в бою, цю свічку захисту? Як форму чи берці нові видати, так термін не настав, а як роздати по свічці, так без проблем", — поскаржився телеграм-каналу один із мобілізованих.
Втім, пермські мобілізовані мають дякувати долі, що свічки хоча б не виявилися медичними: як показує досвід, російська влада любить робити військовим та їхнім родичам дивні подарунки. Що ж до більш корисного оснащення, то з ним у окупантів серйозні проблеми: так, на початку березня чергова партія мобілізованих з Бєлгорода відмовилася воювати на Донбасі, оскільки не отримала ні мап, ні засобів зв'язку.
Нагадаємо, після оголошення у вересні 2022 року часткової мобілізації російські езотерики почали пропонувати клієнтам обереги, які захищають від призову, зурочення військкомів, а також свічки "Забудь мене, військкомат".