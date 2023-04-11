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Тайный заговор: Египет хотел производить для россии оружие

11 апреля 2023 05:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Тайный заговор: Египет хотел производить для россии оружие
Египет хотел тайно изготовить для россии 40 тысяч ракет. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По данным американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет. Затем их тайно доставить в РФ.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Президент Абдель Фатах ас-Сиси в феврале планировал изготовить 40 тыс ракет для россии. Он поручил официальным лицам держать производство и поставки в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом".

В секретном документе, датированном 17 февраля, резюмируются разговоры между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы поставок в россию артиллерийских снарядов и пороха.

В документе цитируется Салах ад-Дин, который сказал, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это необходимо, поскольку это меньше всего, что Египет мог сделать, чтобы отплатить россии за неопределенную помощь раньше".

При этом в документе не уточняется, какова была предыдущая российская помощь.

Отметим, что Египет считается одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупным получателем американской помощи.

Напомним, россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров оружия. Однако кремль вынужден снизить поставки в другие страны. Причина — в западных санкциях и продолжении войны в Украине.

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