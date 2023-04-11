Таємна змова: Єгипет хотів виготовляти для рф зброю
За даними американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет. Потім їх таємно доправити до рф.
Про це повідомляє на The Washington Post.
Президент Абдель Фатах ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 тис ракет для рф. Він доручив офіційним особам тримати виробництво та поставки в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".
У секретному документі, датованому 17 лютого, резюмуються розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани поставок до росії артилерійських снарядів та пороху.
У документі цитується Салах ад-Дін, який сказав, що він "накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це необхідно, оскільки це найменше, що Єгипет міг зробити, щоб відплатити росії за невизначену допомогу раніше".
При цьому у документі не уточнюється, якою була попередня російська допомога.
Зауважимо, Єгипет вважається одним із найближчих союзників США на Близькому Сході та великим отримувачем американської допомоги.
Нагадаємо, росія залишається одним з найбільших світових експортерів зброї. Однак кремль вимушений зменшити її постачання до інших країн. Причина — у західних санкціях та у продовженні війни в Україні.