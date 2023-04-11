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Таємна змова: Єгипет хотів виготовляти для рф зброю

11 квітня 2023 05:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Таємна змова: Єгипет хотів виготовляти для рф зброю
Єгипет хотів таємно виготовити для рф 40 тисяч ракет. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За даними американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет. Потім їх таємно доправити до рф.

Про це повідомляє на The Washington Post.

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Президент Абдель Фатах ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 тис ракет для рф. Він доручив офіційним особам тримати виробництво та поставки в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

У секретному документі, датованому 17 лютого, резюмуються розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани поставок до росії артилерійських снарядів та пороху.

У документі цитується Салах ад-Дін, який сказав, що він "накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це необхідно, оскільки це найменше, що Єгипет міг зробити, щоб відплатити росії за невизначену допомогу раніше".

При цьому у документі не уточнюється, якою була попередня російська допомога.

Зауважимо, Єгипет вважається одним із найближчих союзників США на Близькому Сході та великим отримувачем американської допомоги.

Нагадаємо, росія залишається одним з найбільших світових експортерів зброї. Однак кремль вимушений зменшити її постачання до інших країн. Причина — у західних санкціях та у продовженні війни в Україні.

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