Тайная встреча руководителей разведки в Сингапуре: о чем говорили

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс на 20-м диалоге Shangri-La IISS в Сингапуре, 2 июня 2023 г. Фото: REUTERS

Около 20 крупнейших разведывательных агентств мира собрались на тайную встречу в Сингапуре. Конечно, все секретные данные никто из представителей не распространяет.

Впрочем, агентству Reuters таки удалось пообщаться с некоторыми участниками и собрали небольшую информацию. Полученные данные журналисты обнародовали на сайте.

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Журналистам агентства удалось узнать, что такие встречи организует правительство Сингапура и в течение нескольких лет они тайно проводятся в отдельном месте вместе с саммитом по безопасности.

"Встреча является важным событием в международной теневой повестке... Учитывая ряд привлеченных стран, это — не фестиваль ремесел, а скорее способ содействия более глубокому пониманию намерений и результатов", — сказал собеседник.

Также сообщается, что США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия управляют так называемой сетью "Пять глаз" для сбора и обмена различной разведданной. Известно, что представители разведывательных служб этих стран встречаются довольно часто.

Детали встречи

Понятно, что детали дискуссий в Сингапуре н есообщаются. Но собеседники агентства сообщили, что не обошлось без обсуждения войны в России в Украине и транснациональной преступности.

Известно, что представителя России там не было. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов на диалоге "Шангри-Ла" был, но сказал, что на разведывательной встрече не присутствовал.

Напомним, в Британии положительно настроены по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск. Там утверждают, что Украина сможет успешно вернуть Крым.