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Таємна зустріч керівників розвідки у Сінгапурі: про що говорили

5 червня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Таємна зустріч керівників розвідки у Сінгапурі: про що говорили
Директор національної розвідки США Авріл Хейнс на 20-му діалозі Shangri-La IISS у Сінгапурі, 2 червня 2023 р. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Щонайменше 20 найбільших розвідувальних агенцій світу зібралися на таємну зустріч у Сінгапурі. Звісно, усі секретні дані ніхто з представників не розповсюджує.

Втім, агенції Reuters вдалося поспілкуватися з деякими учасниками і зібрали невеличку інформацію. Отримані дані журналісти оприлюднили на сайті.

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Журналістам агенції вдалося дізнатися, що такі зустрічі організовує уряд Сінгапуру і протягом кількох років вони таємно проводяться в окремому місці разом із самітом з питань безпеки. 

"Зустріч є важливою подією в міжнародному тіньовому порядку денному...Враховуючи низку залучених країн, це — не фестиваль ремесел, а радше спосіб сприяння глибшому розумінню намірів і результатів", — сказав співрозмовник.

Також повідомляється, що США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія керують так званою мережею "П’ять очей" для збору та обміну різноманітною розвідданою. Відомо, що представники розвідувальних служб цих країн зустрічаються доволі часто.

Деталі зустрічі

Зрозуміло, що деталей дискусій у Сінгапурі обмаль. Але співрозмовники агенції повідомили, що не обішлося без обговорення війни Росії в Україні та транснаціональної злочинності.  

Відомо, що представника Росії там не було. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов на діалозі "Шангрі-Ла" був, а на розвідувальній зустрічі — ні.

Нагадаємо, у Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там стверджують, що Україна зможе успішно повернути Крим.

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