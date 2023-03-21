Кто стоит за подрывом "Северных потоков"

США, Украина или россия — кто виноват в подрыве "Северных потоков" по мнению немецкого эксперта

Сентябрь прошлого года. Шесть человек арендуют небольшую яхту у польской компании, принадлежащей украинцам. На этом судне они выходят из германского порта Росток и берут курс на территориальные воды Дании. На борту: капитан, два водолаза, два ассистента и врач. Все украинцы или россияне, члены "проукраинской группировки", которая не связана с украинскими властями. Их миссия — подрыв двух "Северных потоков" — будь то по собственной инициативе или по заказу какого-то олигарха.

Эта история сродни сценарию остросюжетного фильма, но на самом деле это новая версия диверсии в Балтийском море. Ее обнародовали некоторые американские и немецкие СМИ со ссылкой на анонимные источники. И вызвали удивление экспертов, считающих такое развитие событий маловероятным. Почему — на встрече с журналистами, на которой присутствовала и я, детально объяснил морской офицер, капитан фрегата и эксперт немецкого фонда "Наука и политика" Геран Свистек. Вот его позиции.

О версии, обнародованной в СМИ

— Я считаю маловероятным, что эти взрывы организовала группа из шести человек, не связанная с какой-либо большой структурой или государством. Это была сложная и комплексная операция — ее нужно было спланировать, для ее проведения необходимы профессиональные знания, материалы и оборудование. И главное — цель. Чего хотели шесть человек, ни с кем и ни с чем не связанные?

Геран Свистек. Фото:

В исследовании терроризма используют формулу, которая мне очень нравится и подходит к ситуации. Она состоит из трех компонентов: "возможность", "способность" и "намерение". Эту формулу можно использовать, чтобы проверить правдоподобность версии о небольшой группе людей, взорвавшей газопроводы.

Начнем с "возможности". У кого была возможность тайно организовать такую диверсию: достать взрывчатку, наконец найти деньги на проведение операции?

Далее "способность" — здесь проанализируем технические моменты. Кто мог найти необходимое для операции орудие и оборудование? Знал, где именно взрывать газопроводы и сколько взрывчатки закладывать, чтобы добиться желаемого эффекта? Кто тренировал водолазов, ведь не каждый хорошо ныряющий имеет навыки работы со взрывчаткой?

И наконец — "намерение". Кто выиграл от этого? Какой цели достиг? Если проанализировать новую версию СМИ с помощью этой формулы, то мой вывод однозначен — она маловероятна.

О сложности операции

— Начнем со взрывчатки. Исходя из масштабов разрушений — мы видели даже кратер на дне моря — понятно, что ее было много. Эксперты подсчитали, что для такой диверсии потребовалось 400 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Последствия взрыва в Балтийском море 27 сентября 2022 года. Фото: Danish Defence Command/REUTERS

Эту взрывчатку нужно было как-то транспортировать. Как? На маленькой яхте? Хм, сложно вообразить. Затем нужно как-то ее прикрепить к самим трубам, здесь тоже нужна какая-то конструкция. Далее необходимо иметь детонатор, который сработал бы на глубине. Да и работа водолазов. Они точно работали на разных глубинах и им требовались разные смеси кислорода.

Все это нужно было продумать и иметь в запасе. Плюс медицинское оборудование на случай, если у водолазов будут проблемы со здоровьем. Все это загрузили на яхту? Это очень сложная операция, требующая тщательной подготовки. Я не верю, что все это могла сделать небольшая группа, в распоряжении которой было только одно судно.

О вероятной причастности США и Украины

— На момент взрывов эти газопроводы не работали. Второй "Северный поток" не прошел сертификацию и было понятно, что его не введут в эксплуатацию в ближайшем будущем. Первый "Северный поток" был остановлен для проведения ремонтно-технических работ и тоже ожидалось, что вскоре, в связи с отказом Европы от российского газа, он прекратит прокачку топлива.

Трубы для газопроводы "Северный поток" в Германии, которые так и не были использованы. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Итак, возникает вопрос — какова была цель этой диверсии? Да, после взрывов на европейском рынке существенно подорожал газ, да, европейцы поняли, насколько они зависимы от критической инфраструктуры и насколько она незащищена. Это был мощный психологический эффект, но на поставки газа в Европу эти взрывы никак не повлияли.

Теперь рассмотрим все поподробнее. Когда я анализирую у кого были "возможность", "способность" и "намерение" провести такую диверсию, я не понимаю, зачем это было нужно американцам и их союзникам. Зачем? Зачем взрывать неработающие газопроводы? Рисковать, вкладывать большие деньги и ресурсы в операцию, которая де-факто не будет иметь никакого эффекта. А наоборот, может испортить отношениям с партнерами, которые сейчас очень важны. Даже с учетом противостояния США с россией и Китаем. Поэтому для меня версия о причастности, например, американцев выглядит маловероятной.

Украина — тоже не вижу смысла. Когда взорвали газопроводы, уже более полугода продолжалась полномасштабная российская агрессия, для защиты Украины необходима была поддержка и помощь США и Европы. Зачем Киеву этот риск? Зачем проводить столь сложную операцию, после которой могут остаться следы, и рисковать политическим расколом с партнерами?

Нет, я считаю версию о причастности Украины неправдоподобной. Даже если предположить, что такую операцию украинцы спланировали до российского нападения, то после него они бы остановили ее проведение.

О российском следе

— россия. А вот у нее как раз мог быть правдоподобный повод это сделать. россияне знали, что в ближайшие годы "Северные потоки" не будут работать. Диверсия дала им возможность постоянно спекулировать на этой теме. Мы это очень хорошо видим по сообщениям в прессе, по заявлениям официальных лиц.

Как только появляется какие-либо публикации о причастности американцев, британцев или украинцев, россияне сразу заявляют: смотрите, мы всегда говорили, что это были не мы. Я не исключаю, что это могла быть операция под чужим флагом. Ее суть — организовать диверсию и оставить следы, указывающие на какую-то другую страну. К примеру, на Украину. Это возможное объяснение.