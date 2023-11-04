Тайна Моны Лизы — исследователи совершили неожиданное открытие
Исследуя одну из самых известных картин в мире "Мона Лиза" Леонардо да Винчи получили новое представление о технике, которую использовал художник. В частности, они нашли редкое соединение на слоях краски.
Об этом пишет Associated Press.
Обнаруженные исследователями в картине Леонардо да Винчи
Ведущий автор исследования и химик Виктор Гонсалес рассказывает, что Леонардо любил экспериментировать, и каждая из его картин отличается технически.
"В этом случае интересно увидеть, что действительно существует специфическая техника для наземного слоя "Моны Лизы" , — сказал он в интервью Associated Press.
Исследователям удалось обнаружить редкое соединение – плюмбонакрит в первом слое краски. Это свидетельствует о том, что художник, вероятно, использовал оксид свинца, чтобы сгустить и помочь высохнуть краске.
Отмечается, что именно эта находка – это то, что делает ее вневременной и современной.
Как да Винчи рисовал Мона Лизу
Считается, что Леонардо растворил порошок оксида свинца, который имеет оранжевый цвет в льняном масле или масле грецкого ореха, нагревая смесь, чтобы получить более густую быстро сохнущую пасту.
"То, что вы получите, это масло, которое имеет очень приятный золотистый цвет ", – говорит один из исследователей.
Он отмечает, что "Мона Лиза", которую Лувр называет портретом Лизы Герардини, жены флорентийского торговца шелком, и другие работы Леонардо имеют другие тайны.
"Безусловно, есть еще много вещей, которые можно открыть. Мы едва царапаем поверхность ", — говорится в сообщении.
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