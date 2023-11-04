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Таємниця Мони Лізи — дослідники зробили несподіване відкриття

4 листопада 2023 02:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Таємниця Мони Лізи — дослідники зробили несподіване відкриття
Картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза". Фото: DW
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вчені досліджуючи одну з найвідоміших картин у світі "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі отримали нове уявлення про техніку, яку використовував художник. Зокрема, вони виявили рідкісну сполуку на шарах фарби.

Про це пише Associated Press.

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Що виявили дослідники у картині Леонардо да Вінчі

Провідний автор дослідження та хімік Віктор Гонсалес розповідає, що Леонардо любив експериментувати і кожна з його картин відрізняється технічно.

"У цьому випадку цікаво побачити, що дійсно існує специфічна техніка для наземного шару "Мони Лізи", — сказав він в інтерв'ю Associated Press.

Дослідникам вдалося виявити рідкісну сполуку — плюмбонакріт у першому шарі фарби. Це свідчить про те, що художник, ймовірно, використовував оксид свинцю, щоб згустити і допомогти висохнути фарбі.

Журналісти проходять повз
Туристи на екскурсії у Луврі. Фото: AP

Зазначається, що саме ця знахідка - це те, що робить його позачасовим та сучасним. 

Як да Вінчі малював Мона Лізу

Вважається, що Леонардо розчинив порошок оксиду свинцю, який має помаранчевий колір в лляній олії або олії волоського горіха, нагріваючи суміш, щоб отримати більш густу пасту, що швидко сохне.

"Те, що ви отримаєте, це олія, яка має дуже приємний золотистий колір", – каже один із дослідників.

Він зазначає, що "Мона Ліза", яку Лувр називає портретом Лізи Герардіні, дружини флорентійського торговця шовком, та інші роботи Леонардо мають ще інші таємниці.

"Безумовно, є ще багато речей, які можна відкрити. Ми ледве дряпаємо поверхню", —  вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні картину "Похорон Путіна" продали за 10 тисяч доларів.

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