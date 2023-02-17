Права женщин в Афганистане: Талибы запретили контрацепцию

Талибы называют средства контрацепции "заговором Запада"

Боевики Талибана прекратили продажу контрацептивов в двух главных городах Афганистана. Они заявляют, что средства контрацепции для женщин являются "заговором Запада для контроля над мусульманским населением".

Об этом сообщает The Guardian.

Что известно

По информации издания, талибы угрожают акушеркам и предписывают аптекам освободить полки от всех противозачаточных лекарств и средств.

"Они дважды приходили в мой магазин с оружием и угрожали, чтобы я не продала противозачаточные таблетки. Они регулярно проверяют каждую аптеку в Кабуле, и мы прекратили продажи продуктов", — сказал один владелец магазина в городе.

Акушерка, не захотевшая называть своего имени, сказала, что ей несколько раз угрожали. Она сказала, что командир Талибана сказал ей: "Вам запрещено выходить на улицу и пропагандировать западную концепцию контроля над населением и это ненужная работа".

Другие фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им приказали не хранить противозачаточные лекарства.

"Такие предметы как противозачаточные таблетки и инъекции Depo-Provera запрещено хранить в аптеке с начала этого месяца, и мы слишком боимся продавать имеющиеся запасы", — сказал другой владелец магазина в Кабуле.

Права женщин в Афганистане

Это еще одна атака на права женщин со стороны талибов, которые после прихода к власти в августе 2021 года прекратили обучение девушек в высшем образовании, закрыли университеты для молодых женщин, заставили женщин уволиться с работы и ограничили возможность покидать дома.

Авторы публикации подчеркивают, что ограничение противозачаточных средств станет "серьезным ударом для страны с и без того хрупкой системой здравоохранения".

Известно, что каждая 14-я афганская женщина умирает от причин, связанных с беременностью, и это одна из самых опасных стран мира для рождения детей.

Напомним, после захвата Афганистана талибами головы манекенов в магазинах женской одежды в Кабуле стали заворачиваться в тканевые мешки или в черные пластиковые пакеты. Поначалу талибы хотели, чтобы манекены были вообще обезглавлены.