Права женщин в Афганистане: Талибы запретили контрацепцию

Талибы в Афганистане запретили женщинам контрацепцию
Боевики Талибана прекратили продажу контрацептивов в двух главных городах Афганистана. Они заявляют, что средства контрацепции для женщин являются "заговором Запада для контроля над мусульманским населением".
Об этом сообщает The Guardian.
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Что известно
По информации издания, талибы угрожают акушеркам и предписывают аптекам освободить полки от всех противозачаточных лекарств и средств.
"Они дважды приходили в мой магазин с оружием и угрожали, чтобы я не продала противозачаточные таблетки. Они регулярно проверяют каждую аптеку в Кабуле, и мы прекратили продажи продуктов", — сказал один владелец магазина в городе.
Акушерка, не захотевшая называть своего имени, сказала, что ей несколько раз угрожали. Она сказала, что командир Талибана сказал ей: "Вам запрещено выходить на улицу и пропагандировать западную концепцию контроля над населением и это ненужная работа".
Другие фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им приказали не хранить противозачаточные лекарства.
"Такие предметы как противозачаточные таблетки и инъекции Depo-Provera запрещено хранить в аптеке с начала этого месяца, и мы слишком боимся продавать имеющиеся запасы", — сказал другой владелец магазина в Кабуле.
Права женщин в Афганистане
Это еще одна атака на права женщин со стороны талибов, которые после прихода к власти в августе 2021 года прекратили обучение девушек в высшем образовании, закрыли университеты для молодых женщин, заставили женщин уволиться с работы и ограничили возможность покидать дома.
Авторы публикации подчеркивают, что ограничение противозачаточных средств станет "серьезным ударом для страны с и без того хрупкой системой здравоохранения".
Известно, что каждая 14-я афганская женщина умирает от причин, связанных с беременностью, и это одна из самых опасных стран мира для рождения детей.
Напомним, после захвата Афганистана талибами головы манекенов в магазинах женской одежды в Кабуле стали заворачиваться в тканевые мешки или в черные пластиковые пакеты. Поначалу талибы хотели, чтобы манекены были вообще обезглавлены.