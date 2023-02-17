Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Талибы в Афганистане запретили женщинам контрацепцию arrow

Талибы в Афганистане запретили женщинам контрацепцию

17 февраля 2023 23:48
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Права женщин в Афганистане: Талибы запретили контрацепцию
Талибы называют средства контрацепции "заговором Запада"
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Боевики Талибана прекратили продажу контрацептивов в двух главных городах Афганистана. Они заявляют, что средства контрацепции для женщин являются "заговором Запада для контроля над мусульманским населением".

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Что известно

По информации издания, талибы угрожают акушеркам и предписывают аптекам освободить полки от всех противозачаточных лекарств и средств.

"Они дважды приходили в мой магазин с оружием и угрожали, чтобы я не продала противозачаточные таблетки. Они регулярно проверяют каждую аптеку в Кабуле, и мы прекратили продажи продуктов", — сказал один владелец магазина в городе.

Акушерка, не захотевшая называть своего имени, сказала, что ей несколько раз угрожали. Она сказала, что командир Талибана сказал ей: "Вам запрещено выходить на улицу и пропагандировать западную концепцию контроля над населением и это ненужная работа".

Другие фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им приказали не хранить противозачаточные лекарства.

"Такие предметы как противозачаточные таблетки и инъекции Depo-Provera запрещено хранить в аптеке с начала этого месяца, и мы слишком боимся продавать имеющиеся запасы", — сказал другой владелец магазина в Кабуле.

Права женщин в Афганистане

Это еще одна атака на права женщин со стороны талибов, которые после прихода к власти в августе 2021 года прекратили обучение девушек в высшем образовании, закрыли университеты для молодых женщин, заставили женщин уволиться с работы и ограничили возможность покидать дома.

Авторы публикации подчеркивают, что ограничение противозачаточных средств станет "серьезным ударом для страны с и без того хрупкой системой здравоохранения".

Известно, что каждая 14-я афганская женщина умирает от причин, связанных с беременностью, и это одна из самых опасных стран мира для рождения детей.

Напомним, после захвата Афганистана талибами головы манекенов в магазинах женской одежды в Кабуле стали заворачиваться в тканевые мешки или в черные пластиковые пакеты. Поначалу талибы хотели, чтобы манекены были вообще обезглавлены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:59 Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти: погибших уже более 38 тысяч

23:37 Власти Китая объявили о "решительной победе" над коронавирусом

23:37 "Герой нашего времени": Энн Хэтуэй отреагировала на обращение Зеленского во время кинофестиваля

23:16 Предостерегал от "географического расширения войны": Сийярто объяснил, зачем ездил в Минск

23:13 Биткоин снова обнадежил инвесторов: сколько сейчас стоит криптовалюта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:55 Компании Илона Маска грозит немалый штраф от правительства США: подробности

22:32 "Работа уже началась": Кулеба поделился прогнозом о предоставлении Украине западных истребителей

Эксклюзив

22:28 Киев очаровывает и восхищает: эмоции столицы глазами Новини.LIVE

Новина з фото

22:15 В Мексике при строительстве автомагистрали обнаружили древние погребальные курганы

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:22 "Это негласная программа": российские пропагандисты сочинили страшилку о европейцах, которые охотятся за умными детьми

Новина з відео

16:13 Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

Новина з відео

16:04 Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам: "Люди простые, и в этом мощь наша"

Новина з відео

14:40 Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в сериале "Южный парк"

Новина з відео

14:35 Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксклюзив

18:25 Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Актуальное по теме

None 17 Февраль 23:59

Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти: погибших уже более 38 тысяч

None 17 Февраль 23:38

Власти Китая объявили о "решительной победе" над коронавирусом

None 17 Февраль 23:13

"Герой нашего времени": Энн Хэтуэй отреагировала на обращение Зеленского во время кинофестиваля

None 17 Февраль 23:16

Предостерегал от "географического расширения войны": Сийярто объяснил, зачем ездил в Минск

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB