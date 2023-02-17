Права жінок в Афганістані: Таліби заборонили контрацепцію

Таліби називають засоби контрацепції "змовою Заходу"

Бойовики Талібану припинили продаж контрацептивів у двох головних містах Афганістану. Вони заявляють, що засоби контрацепції для жінок є "змовою Заходу з метою контролю над мусульманським населенням".

Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо

За інформацією видання, таліби погрожують акушеркам і наказують аптекам звільнити полиці від усіх протизаплідних ліків і засобів.

"Вони двічі приходили в мій магазин зі зброєю і погрожували, щоб я не продала протизаплідні таблетки. Вони регулярно перевіряють кожну аптеку в Кабулі, і ми припинили продажі продуктів", — сказав один власник магазину в місті.

Акушерка, яка не захотіла називати свого імені, сказала, що їй кілька разів погрожували. Вона сказала, що командир Талібану сказав їй: "Вам заборонено виходити на вулицю та пропагувати західну концепцію контролю над населенням, і це непотрібна робота".

Інші фармацевти в Кабулі та Мазарі-Шаріфі підтвердили, що їм наказали не зберігати протизаплідні ліки.

"Такі предмети, як протизаплідні таблетки та ін’єкції Depo-Provera, заборонено зберігати в аптеці з початку цього місяця, і ми надто боїмося продавати наявні запаси", — сказав інший власник магазину в Кабулі.

Права жінок в Афганістані

Це ще одна атака на права жінок з боку талібів, які після приходу до влади в серпні 2021 року припинили навчання дівчат у вищій освіті, закрили університети для молодих жінок, змусили жінок звільнитися з роботи та обмежили їх можливість залишати домівки.

Автори публікації наголошують, що обмеження протизаплідних засобів стане "серйозним ударом для країни з і без того крихкою системою охорони здоров’я".

Відомо, що кожна 14-а афганська жінка помирає від причин, пов'язаних з вагітністю, і це одна з найнебезпечніших країн світу для народження дітей.

Нагадаємо, після захоплення Афганістану талібами голови манекенів в магазинах жіночого одягу в Кабулі стали загортати у тканинні мішки або в чорні пластикові пакети. Спочатку таліби хотіли, щоб манекени були взагалі обезголовлені.