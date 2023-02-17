Права жінок в Афганістані: Таліби заборонили контрацепцію

Таліби в Афганістані заборонили жінкам контрацепцію
Бойовики Талібану припинили продаж контрацептивів у двох головних містах Афганістану. Вони заявляють, що засоби контрацепції для жінок є "змовою Заходу з метою контролю над мусульманським населенням".
Про це повідомляє The Guardian.
-
Влада Китаю оголосила про "рішучу перемогу" над коронавірусом
-
"Герой нашого часу": Енн Гетевей відреагувала на звернення Зеленського під час кінофестивалю
-
Застерігав від "географічного розширення війни": Сійярто пояснив, навіщо їздив у Мінськ
-
Біткоїн знову обнадіяв інвесторів: скільки зараз коштує криптовалюта
-
Компанії Ілона Маска загрожує чималий штраф від уряду США: подробиці
-
"Робота вже почалася": Кулеба поділився прогнозом щодо надання Україні західних винищувачів
-
Київ чарує та захоплює: емоції столиці очима Новини.LIVE
-
У Мексиці під час будівництва автомагістралі знайшли давні поховальні кургани
-
Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові
-
Користувачі "довели до депресії" штучний інтелект ChatGPT: подробиці
Що відомо
За інформацією видання, таліби погрожують акушеркам і наказують аптекам звільнити полиці від усіх протизаплідних ліків і засобів.
"Вони двічі приходили в мій магазин зі зброєю і погрожували, щоб я не продала протизаплідні таблетки. Вони регулярно перевіряють кожну аптеку в Кабулі, і ми припинили продажі продуктів", — сказав один власник магазину в місті.
Акушерка, яка не захотіла називати свого імені, сказала, що їй кілька разів погрожували. Вона сказала, що командир Талібану сказав їй: "Вам заборонено виходити на вулицю та пропагувати західну концепцію контролю над населенням, і це непотрібна робота".
Інші фармацевти в Кабулі та Мазарі-Шаріфі підтвердили, що їм наказали не зберігати протизаплідні ліки.
"Такі предмети, як протизаплідні таблетки та ін’єкції Depo-Provera, заборонено зберігати в аптеці з початку цього місяця, і ми надто боїмося продавати наявні запаси", — сказав інший власник магазину в Кабулі.
Права жінок в Афганістані
Це ще одна атака на права жінок з боку талібів, які після приходу до влади в серпні 2021 року припинили навчання дівчат у вищій освіті, закрили університети для молодих жінок, змусили жінок звільнитися з роботи та обмежили їх можливість залишати домівки.
Автори публікації наголошують, що обмеження протизаплідних засобів стане "серйозним ударом для країни з і без того крихкою системою охорони здоров’я".
Відомо, що кожна 14-а афганська жінка помирає від причин, пов'язаних з вагітністю, і це одна з найнебезпечніших країн світу для народження дітей.
Нагадаємо, після захоплення Афганістану талібами голови манекенів в магазинах жіночого одягу в Кабулі стали загортати у тканинні мішки або в чорні пластикові пакети. Спочатку таліби хотіли, щоб манекени були взагалі обезголовлені.