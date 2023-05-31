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Тара Рид, обвинившая Байдена в изнасиловании, сбежала в Россию

31 мая 2023 11:24
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Тара Рид, обвинившая Байдена в изнасиловании, сбежала в Россию
Бывшая сотрудница Сената Тара Рид. Фото: zn.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Бывшая работница Сената Тара Рид заявила, что сбежала в Россию. Она в 2020 году обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии.

Об этом информирует The Guardians.

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Тара Рид сбежала в Россию

"Я все еще немного ошеломлена, но чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя защищенной и в безопасности", — сказала Тара Рид российским СМИ.

В 2020 году, когда Байден баллотировался в президенты от Демократической партии, она утверждала, что он толкнул ее к стене и напал в коридоре Сената в 1993 году. Президент США неоднократно отрицал эти обвинения.

"Я просто не хотела ехать домой и быть заключенной или убитой. Ведь, по сути, у меня есть только эти два варианта", — сказала женщина.

Она отметила, что решение бежать в Россию было очень тяжелым.

"Я не импульсивный человек, но судя по тому, что я могла видеть на основе дел и того, что происходило. Мне здесь лучше и я просто в безопасности. Я мечтаю жить в обоих местах, но, возможно, я останусь только здесь", — отметила Тара Рид.

Она извинилась перед россиянами за то, что власти США так "агрессивно относятся к России". По ее словам, многие американцы хотят дружить с ними.

"Мои российские братья и сестры, я извиняюсь сейчас, что американские элиты выбирают такую агрессивную позицию. Просто знайте, что большинство американцев действительно хотят быть друзьями и надеются, что мы сможем снова иметь единство", — сказала женщина.

Кроме этого она добавила, что ей нравится в Москве и она чувствует себя как дома.

Напомним, что один из российских кинотеатров незаконно разместил у себя на сайте анонс премьеры голливудского фильма, в котором задействовал украинскую анимационную ленту "Мавка. Лесная песня".

Американская компания Adobe, создающая программное обеспечение бесплатно в автоматическом режиме, продолжает лицензии российским пользователям, которые не могут оплатить ее с банковских карт РФ. Таким образом, компания фактически помогает обходить санкции, наложенные на Россию из-за вторжения в Украину.

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