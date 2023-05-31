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Тара Рід, яка звинуватила Байдена в зґвалтуванні, втекла до Росії

31 травня 2023 11:24
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Тара Рід, яка звинуватила Байдена в зґвалтуванні, втекла до Росії
Колишня співробітниця Сенату Тара Рід. Фото: zn.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Колишня працівниця Сенату Тара Рід заявила, що втекла до Росії. Вона у 2020 році звинуватила Джо Байдена в сексуальному насильстві.

Про це інформує The Guardians.

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Тара Рід втекла в Росію

"Я все ще трохи ошелешена, але почуваюся дуже добре. Я відчуваю себе захищеною та в безпеці", — сказала Тара Рід російським ЗМІ.

У 2020 році, коли Байден балотувався в президенти від Демократичної партії, вона стверджувала, що він штовхнув її до стіни та напав у коридорі Сенату в 1993 році. Президент США неодноразово заперечував ці звинувачення.

"Я просто не хотіла їхати додому і бути ув'язненою або вбитою. Адже, по суті, в мене є тільки ці два варіанти", — сказала жінка.

Вона зазначила, що рішення втекти до Росії було дуже важким. 

"Я не імпульсивна людина, але судячи з того, що я могла бачити на основі справ і того, що відбувалося. Мені тут краще і я просто в безпеці. Я мрію жити в обох місцях, але, можливо, я залишусь тільки тут", — зазначила Тара Рід.

Вона вибачилась перед росіянами за те, що влада США так "агресивно ставиться до Росії". За її словами, багато американців хоче дружити з ними.

"Мої російські брати і сестри, я перепрошую зараз, що американські еліти обирають таку агресивну позицію. Просто знайте, що більшість американців дійсно хочуть бути друзями і сподіваються, що ми зможемо знову мати єдність", — сказала жінка.

Крім цього вона додала, що їй подобається у Москві і вона почувається як вдома.

Нагадаємо, що один із російських кінотеатрів незаконно розмістив у себе на сайті анонс прем’єри голлівудського фільму, в якому задіяв українську анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня". 

Американська компанія Adobe, що створює програмне забезпечення безкоштовно в автоматичному режимі продовжує ліцензії російським користувачам, які не можуть оплатити її з банківських карт РФ. В такий спосіб компанія фактично допомагає обходити санкції, накладені на Росію через вторгнення до України.

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