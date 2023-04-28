Температура мирового океана может достичь своего пика: с чем это связано и как повлияет на мир

Течения воды Мирового океана. Фото: Pеxels

Климатологи рассказали, что температура океанов в этом году может повыситься на 1,5 ℃. Это связано с тем, что глобальное потепление набирает обороты.

Об этом сообщает Portaltele.

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Почему теплеет мировой океан

В восточной части Тихого океана вблизи Чили изменяется режим ветра, из-за чего остановился подъем глубоких холодных вод, охлаждающих поверхность. Это часто является началом цикла Эль-Ниньо — резким повышением температуры, которое обычно приносит пожарную погоду в Австралию, наносит ущерб рыболовству в Эквадоре и Перу и сопровождается проливными дождями в части Южной Америки.

Древний цикл Эль-Ниньо-Южное — сочетание Эль-Ниньо с противоположным ему Ла-Нинья, является явлением планетарного масштаба и прямо или косвенно влияет на погоду значительной части Земли. Считается, что его влияние ощущается даже в Украине. Это явление объясняет, почему такова жара на участках Мирового океана.

Как это повлияет на мир?

Океанические течения являются основным носителем тепла по всему земному шару, даже воздух не так прогревает землю, как вода. Солнце не прогревает нашу планету одинаково повсюду — меньше на полюсах, больше на экваторе, и именно океанские и воздушные течения распределяют это тепло. Восточно-Австралийское течение несет теплую воду из тропиков к югу, распределяя тепло вдоль юго-восточной Австралии.

На самом деле, лишь несколько верхних метров океана сохраняют столько тепла, сколько вся атмосфера Земли. Океаны медленнее нагреваются и медленнее охлаждаются. А вот температура нашей атмосферы может быстро изменяться.

Тепло попадает в океан на поверхности, как и следовало ожидать, поскольку солнечный свет нагревает воду напрямую, а теплые ветры его передают. Со временем это тепло смешивается с остальным океаном. Большая часть дополнительного тепла поступает в 2 км верхней морской воды, но нагревается по всей толще воды. Средняя глубина океанов составляет 4 км.

"Потрясающее исследование показывает, что с 1971 по 2020 год земная система задержала примерно 380 зеттаджоулов дополнительного тепла, причем океаны заняли 90%. Это действительно огромная цифра, эквивалентная 25 миллиардам ядерных бомб. Наше исследование выявило, что более теплые течения, где концентрируется тепло, продвигаются дальше на юг, к Антарктиде", — передает издание утверждение климатологов.

Напомним, что нагрев поверхности Мирового океана в апреле 2023 года достиг рекордных показателей. Это может обернуться уничтожением всей жизни в морях и океанах.