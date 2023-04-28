Температура світового океану може сягнути свого піка: з чим це пов'язано та як вплине на світ

Течії води світового океану. Фото: Pеxels

Кліматологи розповіли, що цьогоріч температура океанів може підвищитися на 1,5 ℃. Це пов'язано з тим, що глобальне потепління набирає обертів.

Про це повідомляє Portaltele.

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Чому теплішає світовий океан

У східній частині Тихого океану поблизу Чилі змінюється режим вітру, через що зупинився підйом глибоких більш холодних вод, які охолоджують поверхню. Це часто є початком циклу Ель-Ніньо — різким підвищенням температури, яке, зазвичай, приносить пожежну погоду в Австралію, завдає шкоди рибальству в Еквадорі та Перу й супроводжується проливними дощами в частині Південної Америки.

Давній цикл Ель-Ніньо-Південне — поєднання Ель-Ніньо із протилежним йому — Ла-Нінья, є явищем планетарного масштабу і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі. Вважається, що його вплив відчувається навіть в Україні. Це явище пояснює, чому така спека на ділянках Світового океану.

Як це вплине на світ?

Океанічні течії є основним носієм тепла по всій земній кулі, навіть повітря не так прогріває землю, як вода. Сонце не прогріває нашу планету однаково всюди — менше на полюсах, більше на екваторі, і саме океанські та повітряні течії розподіляють це тепло. Східно-Австралійська течія несе теплу воду з тропіків на південь, розподіляючи тепло вздовж південно-східної Австралії.

Насправді лише кілька верхніх метрів океану зберігають стільки тепла, скільки вся атмосфера Землі. Океани повільніше нагріваються і повільніше охолоджуються. А от температура нашої атмосфери може швидко змінюватися.

Тепло потрапляє в океан на поверхні, як і слід було очікувати, оскільки сонячне світло нагріває воду безпосередньо, а теплі вітри його передають. З часом це тепло змішується з рештою океану. Більша частина додаткового тепла надходить у верхні 2 км морської води, але нагрівається по всій товщі води. Середня глибина океанів становить 4 км.

"Приголомшливе дослідження показує, що з 1971 по 2020 рік земна система затримала приблизно 380 зеттаджоулів додаткового тепла, причому океани зайняли 90%. Це справді величезна цифра, еквівалентна 25 мільярдам ядерних бомб. Наше дослідження виявило, що тепліші течії, де концентрується тепло, просуваються далі на південь, до Антарктиди", — передає видання твердження кліматологів.

Нагадаємо, що нагрівання поверхні Світового океану у квітні 2023-го року досягло рекордних показників. Це може обернутися знищенням усього життя у морях та океанах.