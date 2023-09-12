Теперь металлолом: в Мали разбились все предоставленные Россией истребители Су-25

Обломки российского истребителя Су-25 в Мали. Фото: Twitter

Вооруженные силы Мали потеряли свой единственный штурмовик Су-25 . Самолет разбился 9 сентября неподалеку от Альмустарата, севернее региона Гао. Потерю штурмовика уже подтвердили непосредственно в воздушных силах страны.

Об этом сообщает Defense Express.

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Как заявил начальник штаба воздушных сил Мали полковник Мали Аллу Бой Диарра, катастрофа со штурмовиком Су-25 произошла из-за технической ошибки. Также он пожаловался на плохую погоду. Известно, что пилотам штурмовика удалось катапультироваться.

Известно, что катастрофу потерпел Су-25 с регистрационным номером TZ-25C, который РФ поставила вооруженным силам Мали в начале этого года в январе вместе с вертолетами Ми-8 и самолетами L-39.

Обломки разбитого Су-25. Фото: Twitter

Обломки разбитого Су-25. Фото: Twitter

Обломки разбитого Су-25. Фото: Twitter

Так что прослужил малийцам этот штурмовик совсем недолго — ориентировочно восемь месяцев. Но это все равно на шесть месяцев больше, чем предыдущий Су-25, который россияне поставили Мали в августе 2022 года.

Тогда штурмовик прослужил в воздушных силах этой страны менее двух месяцев и разбился 4 октября того же года в международном аэропорту Гао.

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