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Теперь металлолом: в Мали разбились все предоставленные Россией истребители Су-25

12 сентября 2023 13:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Теперь металлолом: в Мали разбились все предоставленные Россией истребители Су-25
Обломки российского истребителя Су-25 в Мали. Фото: Twitter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вооруженные силы Мали потеряли свой единственный штурмовик Су-25 . Самолет разбился 9 сентября неподалеку от Альмустарата, севернее региона Гао. Потерю штурмовика уже подтвердили непосредственно в воздушных силах страны.

Об этом сообщает Defense Express.

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Как заявил начальник штаба воздушных сил Мали полковник Мали Аллу Бой Диарра, катастрофа со штурмовиком Су-25 произошла из-за технической ошибки. Также он пожаловался на плохую погоду. Известно, что пилотам штурмовика удалось катапультироваться.

Известно, что катастрофу потерпел Су-25 с регистрационным номером TZ-25C, который РФ поставила вооруженным силам Мали в начале этого года в январе вместе с вертолетами Ми-8 и самолетами L-39.

Обломки разбитого Су-25
Обломки разбитого Су-25. Фото: Twitter
Обломки разбитого Су-25. Фото: Twitter
Обломки разбитого Су-25. Фото: Twitter
Обломки разбитого Су-25. Фото: Twitter
Обломки разбитого Су-25. Фото: Twitter

Так что прослужил малийцам этот штурмовик совсем недолго — ориентировочно восемь месяцев. Но это все равно на шесть месяцев больше, чем предыдущий Су-25, который россияне поставили Мали в августе 2022 года.

Тогда штурмовик прослужил в воздушных силах этой страны менее двух месяцев и разбился 4 октября того же года в международном аэропорту Гао.

Ранее мы сообщали, что тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 подстроены под требования войны против России. Также очень высоки требования к знанию английского языка.

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