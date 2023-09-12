Тепер металобрухт: в Малі розбилися усі надані Росією винищувачі Су-25

Уламки російського винищувача Су-25 у Малі. Фото: Twitter

Збройні сили Малі втратили свій єдиний штурмовик Су-25. Літак розбився 9 вересня неподалік від Альмустарата, на північ від регіону Гао. Втрату штурмовика вже підтвердили безпосередньо у повітряних силах країни.

Про це повідомляє Defense Express.

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Як заявив начальник штабу повітряних сил Малі полковник Малі Алу Бой Діарра, катастрофа зі штурмовиком Су-25 відбулася через технічну помилку. Також він поскаржився на погану погоду. Відомо, що пілотам штурмовика вдалося катапультуватися.

Відомо, що катастрофи зазнав Су-25 з реєстраційним номером TZ-25C, який РФ поставила збройним силам Малі на початку цього року у січні разом з гелікоптерами Мі-8 та літаками L-39.

Уламки розбитого Су-25. Фото: Twitter

Уламки розбитого Су-25. Фото: Twitter

Уламки розбитого Су-25. Фото: Twitter

Тож прослужив малійцям цей штурмовик зовсім недовго — орієнтовно вісім місяців. Але це все одно аж на шість місяців більше, ніж попередній Су-25, який росіяни поставили Малі у серпні 2022 року.

Тоді штурмовик прослужив у повітряних силах цієї країни менш як два місяці і розбився 4 жовтня того ж року у міжнародному аеропорту Гао.

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