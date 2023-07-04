Теракт в Тель-Авиве: водитель на авто протаранил толпу и напал с ножом

Место происшествия в Тель-Авиве. Фото: скриншот

Сегодня, 4 июля, в Тель-Авиве произошел теракт. Известно, что водитель протаранил толпу людей на улице, после чего вышел из машины и напал с ножом на прохожего.

Об этом сообщает местное издание Jerusalem Post.

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Теракт в Тель-Авиве

Известно, что инцидент произошел на улице Пинхаса Розена. Неизвестный мужчина на автомобиле сначала протаранил толпу людей, после чего вышел из машины, напал на одного прохожего и ударил его ножом в шею.

На видео, опубликованных в сети, можно увидеть, что нападающий лежит мертв. Известно, что гражданский человек, который находился на месте проишествия, застрелило его.

В результате теракта известно по меньшей мере о семи пострадавших, еще один человек находится в критическом состоянии.

Впервые фото из окна автомобиля бомбы в Tel Aviv.



The perpetrator был neutralized по отношению к гражданскому.



Официально: 7 человек являются отрешенными, тремя в критических условиях. pic.twitter.com/pCqAUZV0W4 — 301 Military (@301military) Июль 4, 2023

Что известно о террористе

После теракта, спикер террористической организации ХАМАС Хазем Касем сделал заявление. Он назвал инцидент "героической атакой" и заявил, что она была ответом на преступления оккупантов против народа в Дженине.

"Оккупация заплатит цену за свои преступления против Дженина. Мы славим героев нашего народа и бойцов в Дженнине", — заявил Касем.

Однако в полиции Тель-Авива сообщили, что террорист был жителем Западного берега реки Иордан. Ему было 20 лет, и он действовал самостоятельно.

Напомним, посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции и призвало страну избрать правильную сторону. В свою очередь, из-за этих слов Израиль намерен вызвать украинского посла.

Добавим, что Иерусалим не будет оказывать нашему государству военную помощь, ведь имеет "тесную военную границу с Россией". Если Израиль передаст оружие Киеву, то оно якобы может попасть в Иран, который использует его против этой страны.