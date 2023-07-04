Теракт в Тель-Авіві: водій на авто протаранив натовп та напав з ножем

Місце події у Тель-Авіві. Фото: скриншот

Сьогодні, 4 липня, у Тель-Авіві стався теракт. Відомо, що водій протаранив натовп людей на вулиці, після чого вийшов з машини та напав з ножем на перехожого.

Про це повідомляє місцеве видання Jerusalem Post.

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Теракт у Тель-Авіві

Відомо, що інцидент стався на вулиці Пінхаса Розена. Невідомий чоловік на автомобілі спочатку протаранив натовп людей, після чого вийшов із машини, напав на одного перехожого та вдарив його ножем у шию.

На відео, які оприлюднили у мережі, можна побачити, що нападник лежить мертвий. Відомо, що цивільна особа, яка перебувала на місці події, застрелила його.

Внаслідок теракту відомо щонайменше про сімох постраждалих, ще одна людина перебуває у критичному стані.

First footage from the scene of the car bombing in Tel Aviv.



The perpetrator was neutralized by an armed civilian.



Officially: 7 people are injured, three in critical condition. pic.twitter.com/pCqAUZV0W4 — 301 Military (@301military) July 4, 2023

Що відомо про терориста

Після теракту, речник терористичної організації ХАМАС Хазем Касем зробив заяву. Він назвав інцидент "героїчною атакою" і заявив, що вона була відповіддю на злочини окупантів проти народу в Дженіні.

"Окупація заплатить ціну за свої злочини проти Дженіна. Ми славимо героїв нашого народу і бійців в Дженіні", — заявив Касем.

Однак, у поліції Тель-Авіву повідомили, що терорист був жителем Західного берега річки Йордан. Йому було 20 років і він діяв самостійно.

Нагадаємо, посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції та закликало країну обрати правильний бік. Своєю чергою, через ці слова Ізраїль має намір викликати українського посла.

Додамо, що Єрусалим не буде надавати нашій державі військову допомогу, адже має "тісний військовий кордон із Росією". Якщо Ізраїль передасть зброю Києву, то вона начебто може потрапити до Ірану, який використає її проти цієї країни.