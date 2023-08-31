Террорист Гиркин объявил, что хочет занять кресло президента РФ

Арестованный террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: росСМИ

Арестованный террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что хочет занять кресло президента России. При этом он привел ряд аргументов, почему считает себя более подходящим кандидатом по сравнению с Владимиром Путиным.

Об этом говорится в Telegram-канале Гиркина.

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Во-первых, Гиркин утверждает, что обладает большим военным опытом по сравнению с текущим лидером и министром обороны.

Во-вторых, по его мнению, Путин слишком доверяет западным лидерам, таким как Обама, Трамп и другие, что приводит к невыгодным для России решениям.

Третьим моментом, который выделяет Гиркин, является, по его словам, слишком добродушный характер Путина. Он утверждает, что Путин не принимает решительных мер, когда это требуется, особенно в вопросах внутренней безопасности и обороны.

Четвертым пунктом Гиркин касается экономической политики. По его мнению, Путин слишком зависим от крупных бизнесменов и миллиардеров, что мешает росту российской экономики.

Пятый пункт связан с личными качествами Путина. Гиркин считает, что президент слишком привязан к обещаниям, данным в 1990-х годах, что ограничивает его возможности в современных условиях.

И, наконец, Гиркин говорит о своем возрасте и физическом состоянии, утверждая, что не сможет управлять страной так долго, как это делает Путин.

Сообщение Игоря Стрелкова-Гиркина. Фото: скриншот

Сообщение Игоря Стрелкова-Гиркина. Фото: скриншот

Напомним, что российского военного преступника Игоря Гиркина арестовали из-за его личной критики главы РФ Владимира Путина. Это стало красной тряпкой. Скорее всего, Гиркин проведет под арестом до суда. А что с ним будет дальше — пока неизвестно.