Терорист Гіркін оголосив, що хоче зайняти крісло президента РФ

Заарештований терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Фото: росЗМІ

Заарештований терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що хоче зайняти крісло президента Росії. При цьому він навів низку аргументів, чому вважає себе більш відповідним кандидатом у порівнянні з Володимиром Путіним.

Про це йдеться у Telegram-каналі Гіркіна.

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По-перше, Гіркін стверджує, що має великий військовий досвід порівняно з поточним лідером і міністром оборони.

По-друге, на його думку, Путін надто довіряє західним лідерам, таким як Обама, Трамп та інші, що призводить до невигідних для Росії рішень.

Третім моментом, що виділяє Гіркін, є, за його словами, надто добродушний характер Путіна. Він стверджує, що Путін не вживає рішучих заходів, коли це потрібно, особливо у питаннях внутрішньої безпеки та оборони.

Четвертим пунктом Гіркін стосується економічної політики. На його думку, Путін надто залежний від великих бізнесменів та мільярдерів, що заважає зростанню російської економіки.

П'ятий пункт пов'язаний із особистими якостями Путіна. Гіркін вважає, що президент надто прив'язаний до обіцянок, даних у 1990-х роках, що обмежує його можливості у сучасних умовах.

І, нарешті, Гіркін говорить про свій вік та фізичний стан, стверджуючи, що не зможе керувати країною так довго, як це робить Путін.

Повідомлення Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Фото: скриншот

Повідомлення Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російського військового злочинця Ігоря Гіркіна заарештували через його особисту критику глави РФ Володимира Путіна. Це стало червоною ганчіркою. Найімовірніше, Гіркін проведе під арештом до суду. А що з ним буде далі — поки що невідомо.