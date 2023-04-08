Олафа Шольца снова подозревают в старом деле налоговых махинаций

Против Олафа Шольца планируют начать парламентское расследование по делу налоговых махинаций. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Германия готовится к Пасхе. Страна на каникулах, политическая жизнь замерла. Впрочем, сразу после праздников в официальном Берлине будет жарко.

В преддверии пасхальных выходных крупнейшая оппозиционная партия в Бундестаге — блок ХДС/ХСС — заявила о намерении инициировать парламентское расследование против канцлера Олафа Шольца.

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Оппозиционеры хотят выяснить его политическую роль в самой громкой налоговой афере Германии. Голосов для создания специальной комиссии у христианских демократов достаточно. Поэтому Олафу Шольцу уже нужно готовиться отвечать на вопросы ее членов. Ведь на кону вполне может оказаться и кресло канцлера.

Схема "cum-ex" или крупнейшая афера в истории Германии: история вопроса

Налоговый скандал, о котором вспомнили христианские демократы, преследует Олафа Шольца уже почти 10 лет. Речь идет о самой громкой афере в современной истории Германии — так называемом деле "Cum-Ex".

В ней были задействованы сотни банкиров, финансистов, юристов и биржевых трейдеров, по сути, укравших у государства более 30 миллиардов евро. Они разработали хитрую схему многократной купли-продажи акций в день выплаты дивидендов.

Работала она так: в определенный день компания выплачивала дивиденды своему акционеру, фигуранту "А". Он получал деньги и автоматически отдавал государству 25% налога, о чем получал соответствующую справку. В этот же день фигурант "А" быстро продавал свой пакет акций фигуранту "B," а затем — фигуранту "С". И они тоже получали справки об уплате налога.

А потом все три "акционера" обращались в налоговые органы и получали возмещение! Работала мошенническая схема с 2001 года, раскрыли ее только в 2016. И эта афера до сих пор считается крупнейшим воровством налогов в истории Германии и Европы.

Пробелы в памяти: как Олаф Шольц встречался с банкирами, а потом об этом забыл

С налоговыми махинациями разобрались. Но при чем здесь Олаф Шольц? Дело в том, что в 2016 году, когда схему разоблачили, действующий канцлер Германии работал мэром Гамбурга. И именно Гамбург стал единственной федеральной землей Германии, отказавшейся от претензий к частному банку Warburg, который тоже был причастен к скандалу.

Фото: tagesschau.de

Это была очень удивительная история! Первоначально налоговые органы Гамбурга потребовали от банка немедленно вернуть в бюджет возмещения, полученные незаконным путем. К тому же, на немалую сумму — 47 миллионов евро. А через несколько дней… вдруг передумали.

Уже тогда этот факт заинтересовал и земельную прокуратуру, и оппозицию в парламенте Гамбурга. Региональные депутаты создали специальную комиссию и выяснили, что перед тем, как налоговики отказались взимать с банка миллионы евро, с руководителями учреждения несколько раз встречался — кто бы мог подумать — мэр Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Christian Mang

О чем говорилось на этих встречах доподлинно неизвестно до сих пор. Шольц, которого, конечно, приглашали на заседание комиссии, заявил, что он все забыл. Помнит одно — говорили не о налогах. То есть, он не имеет никакого отношения к решению налоговых органов земли Гамбург и никак на него не влиял.

"Это было бы политической глупостью, а я глупости не подвержен", — заявил членам комиссии Шольц. В Гамбурге ему поверили. Но поверят ли в Берлине?

Расследование против канцлера: позиции политиков

Политический Берлин в ожидании. Вопрос о начале парламентского расследования против канцлера христианские демократы вынесут на рассмотрение Бундестага уже на следующей неделе. Если "за" проголосует четверть депутатов — то есть, например, все представители блока ХДС/ХСС — то будет создана специальная комиссия.

В том, что голосов хватит, практически нет сомнений. Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Матиас Миддельберг уже даже подробно рассказал журналистам, чем именно будет заниматься комиссия.

"Мы хотим расследовать три момента. Во-первых, кто несет политическую ответственность за то, что Гамбург был единственной из шестнадцати федеральных земель, которая в 2016 году не потребовала возврата незаконно выплаченных налоговых компенсаций по схеме Cum-Ex.

Во-вторых, имело ли место политическое влияние на процесс принятия решений в соответствующих органах власти Гамбурга? И в-третьих, мы хотим знать, можно ли верить заявлениям тогдашнего мэра Гамбурга Олафа Шольца о событиях, связанных с налоговым делом банка Warburg", — сказал Миддельберг.

Фото: Dr. Mathias Middelberg, MdB / Facebook

Поддержать расследование готовы и "левые": "Ясно одно: все противоречия и открытые вопросы надо устранить. Создание комиссии кажется необходимым, поскольку действующий канцлер продолжает отказываться отвечать на вопросы в финансовом комитете Бундестага", — пояснил позицию партии ее представитель по финансово-политическим вопросам Кристиан Герке.

Ну а социал-демократы Олафа Шольца встали в защиту своего лидера. И обвинили оппозицию в политических играх. "Христианские демократы не заинтересованы в расследовании, они руководствуются партийными тактическими интересами. И делают предположения, которые уже давно опровергнуты", — сказала Катя Маст, руководитель парламентской группы СДПГ в Бундестаге.

Сам Олаф Шольц, вероятное парламентское расследование, пока не комментировал. Впрочем, ранее канцлер неоднократно заявлял, что не имеет отношения к истории с налоговыми махинациями, не помогал мошенникам и призывал наконец поставить точку по этому делу.

Повод раз и навсегда закрыть эту тему у Шольца появится как раз благодаря созданию специальной парламентской комиссии. В случае, если пояснения канцлера будут более убедительными, чем до сих пор.