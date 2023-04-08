Олафа Шольца знову підозрюють у старій справі податкових махінацій

Проти Олафа Шольца планують розпочати парламентське розслідування по справі податкових махінацій. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Німеччина готується до Великодня. Країна на канікулах, політичне життя завмерло. Утім, одразу після свят в офіційному Берліні буде гаряче.

Напередодні великодніх вихідних найбільша опозиційна партія в Бундестазі — блок ХДС/ХСС — заявила про намір ініціювати парламентське розслідування проти канцлера Олафа Шольца.

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Опозиціонери хочуть з'ясувати його політичну роль у найгучнішій податковій афері Німеччини. Голосів для створення спеціальної комісії у християнських демократів достатньо. Тож Олафу Шольцу вже слід готуватися відповідати на запитання її членів. Адже на кону цілком може опинитися і крісло канцлера.

Схема "cum-ex" або найбільша афера в історії Німеччини: історія питання

Податковий скандал, про який нині згадали християнські демократи, переслідує Олафа Шольца вже майже 10 років. Йдеться про найгучнішу аферу в сучасній історії Німеччини — так звану справу "Cum-Ex".

У ній були задіяні сотні банкірів, фінансистів, юристів та біржових трейдерів, які, по суті, вкрали у держави понад 30 мільярдів євро. Вони розробили хитру схему багаторазової купівлі-продажу акцій у день виплати дивідендів.

Працювала вона так: у певний день певна компанія виплачувала дивіденди своєму акціонеру, фігуранту "А". Той отримував гроші і автоматично віддавав державі 25% податку, про що отримував відповідну довідку. У цей же день фігурант "А" швидко продавав свій пакет акцій фігуранту "B," а та далі — фігуранту "С". І вони теж отримували довідки про сплату податку.

А потім усі три "акціонери" зверталися у податкові органи і отримували відшкодування! Працювала шахрайська схема з 2001 року, розкрили її тільки у 2016. І ця афера й досі вважається найбільшою крадіжкою податків в історії Німеччини та Європи.

Прогалини у пам'яті: як Олаф Шольц зустрічався з банкірами, а потім про це забув

З податковими махінаціями розібралися. Але до чого тут Олаф Шольц? Річ утім, що у 2016 році, коли схему викрили, дійсний канцлер Німеччини працював мером Гамбурга. І саме Гамбург став єдиною федеральною землею Німеччини, що відмовилася від претензій до приватного банку Warburg, який теж був причетним до скандалу.

Фото: tagesschau.de

Це була дуже дивна історія! Спочатку податкові органи Гамбурга зажадали від банку негайно повернути в бюджет відшкодування, отримані незаконним шляхом. До того ж, на чималу суму — 47 мільйонів євро. А через кілька днів… раптом передумали.

Вже тоді цей факт зацікавив і земельну прокуратуру, і опозицію в парламенті Гамбурга. Регіональні депутати створили спеціальну комісію і з'ясували, що перед тим, як податківці відмовилися стягувати з банку мільйони євро, з керівниками установи кілька разів зустрічався — хто б міг подумати — мер Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Christian Mang

Про що йшлося на цих зустрічах достеменно невідомо і дотепер. Шольц, якого звісно запрошували на засідання комісії, заявив, що він геть усе забув. Пам'ятає одне — говорили не про податки. Тобто, він не має жодного відношення до рішення податкових органів землі Гамбург і ніяк на нього не впливав.

"Це було б політичною дурістю, а я до дурниць не схильний", — заявив членам комісії Шольц. У Гамбурзі йому повірили. Але чи повірять в Берліні?

Розслідування проти канцлера: позиції політиків

Політичний Берлін в очікуванні. Питання про початок парламентського розслідування проти канцлера християнські демократи винесуть на розгляд Бундестагу вже на наступному тижні. Якщо "за" проголосує чверть депутатів — тобто, наприклад, усі представники блоку ХДС/ХСС — то буде створена спеціальна комісія.

У тому, що голосів вистачить, сумнівів практично немає. Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Матіас Міддельберг вже навіть детально розповів журналістам, чим саме займатиметься комісія.

"Ми хочемо розслідувати три моменти. По-перше, хто несе політичну відповідальність за те, що Гамбург був єдиною з шістнадцяти федеральних земель, яка у 2016 році не зажадала повернення незаконно виплачених податкових компенсацій по схемі Cum-Ex.

По-друге, чи мав місце політичний вплив на процес ухвалення рішень у відповідних органах влади Гамбурга? І по-третє, ми хочемо знати, чи можна вірити заявам тодішнього мера Гамбурга Олафа Шольца про події, пов'язані з податковою справою банку Warburg", — сказав Міддельберг.

Фото: Dr. Mathias Middelberg, MdB / Facebook

Підтримати розслідування готові і "ліві": "Ясно одне: усі протиріччя та відкриті питання треба усунути. Створення комісії видається необхідним, оскільки діючий канцлер продовжує відмовлятися відповідати на питання у фінансовому комітеті Бундестагу", — пояснив позицію партії її речник з фінансово-політичних питань Крістіан Гьорке.

Ну, а соціал-демократи Олафа Шольца стали на захист свого лідера. І звинуватили опозицію в політичних іграх. "Християнські демократи не зацікавлені у розслідуванні, вони керуються партійними тактичними інтересами. І роблять припущення, які вже давно спростовані", — сказала Катя Маст, керівниця парламентської групи СДПН у Бундестазі.

Сам Олаф Шольц імовірне парламентське розслідування поки не коментував. Утім, раніше канцлер неодноразово заявляв, що не причетний до історії з податковими махінаціями, не допомагав шахраям і закликав нарешті поставити крапку у цій справі.

Нагода раз і назавжди закрити цю тему у Шольца з'явиться якраз завдяки створенню спеціальної парламентської комісії. У разі, якщо пояснення канцлера будуть більш переконливими, ніж дотепер.