Олафа Шольца знову підозрюють у старій справі податкових махінацій

Тіні минулого: чи захитається крісло під канцлером Німеччини
Німеччина готується до Великодня. Країна на канікулах, політичне життя завмерло. Утім, одразу після свят в офіційному Берліні буде гаряче.
Напередодні великодніх вихідних найбільша опозиційна партія в Бундестазі — блок ХДС/ХСС — заявила про намір ініціювати парламентське розслідування проти канцлера Олафа Шольца.
Опозиціонери хочуть з'ясувати його політичну роль у найгучнішій податковій афері Німеччини. Голосів для створення спеціальної комісії у християнських демократів достатньо. Тож Олафу Шольцу вже слід готуватися відповідати на запитання її членів. Адже на кону цілком може опинитися і крісло канцлера.
Схема "cum-ex" або найбільша афера в історії Німеччини: історія питання
Податковий скандал, про який нині згадали християнські демократи, переслідує Олафа Шольца вже майже 10 років. Йдеться про найгучнішу аферу в сучасній історії Німеччини — так звану справу "Cum-Ex".
У ній були задіяні сотні банкірів, фінансистів, юристів та біржових трейдерів, які, по суті, вкрали у держави понад 30 мільярдів євро. Вони розробили хитру схему багаторазової купівлі-продажу акцій у день виплати дивідендів.
Працювала вона так: у певний день певна компанія виплачувала дивіденди своєму акціонеру, фігуранту "А". Той отримував гроші і автоматично віддавав державі 25% податку, про що отримував відповідну довідку. У цей же день фігурант "А" швидко продавав свій пакет акцій фігуранту "B," а та далі — фігуранту "С". І вони теж отримували довідки про сплату податку.
А потім усі три "акціонери" зверталися у податкові органи і отримували відшкодування! Працювала шахрайська схема з 2001 року, розкрили її тільки у 2016. І ця афера й досі вважається найбільшою крадіжкою податків в історії Німеччини та Європи.
Прогалини у пам'яті: як Олаф Шольц зустрічався з банкірами, а потім про це забув
З податковими махінаціями розібралися. Але до чого тут Олаф Шольц? Річ утім, що у 2016 році, коли схему викрили, дійсний канцлер Німеччини працював мером Гамбурга. І саме Гамбург став єдиною федеральною землею Німеччини, що відмовилася від претензій до приватного банку Warburg, який теж був причетним до скандалу.
Це була дуже дивна історія! Спочатку податкові органи Гамбурга зажадали від банку негайно повернути в бюджет відшкодування, отримані незаконним шляхом. До того ж, на чималу суму — 47 мільйонів євро. А через кілька днів… раптом передумали.
Вже тоді цей факт зацікавив і земельну прокуратуру, і опозицію в парламенті Гамбурга. Регіональні депутати створили спеціальну комісію і з'ясували, що перед тим, як податківці відмовилися стягувати з банку мільйони євро, з керівниками установи кілька разів зустрічався — хто б міг подумати — мер Олаф Шольц.
Про що йшлося на цих зустрічах достеменно невідомо і дотепер. Шольц, якого звісно запрошували на засідання комісії, заявив, що він геть усе забув. Пам'ятає одне — говорили не про податки. Тобто, він не має жодного відношення до рішення податкових органів землі Гамбург і ніяк на нього не впливав.
"Це було б політичною дурістю, а я до дурниць не схильний", — заявив членам комісії Шольц. У Гамбурзі йому повірили. Але чи повірять в Берліні?
Розслідування проти канцлера: позиції політиків
Політичний Берлін в очікуванні. Питання про початок парламентського розслідування проти канцлера християнські демократи винесуть на розгляд Бундестагу вже на наступному тижні. Якщо "за" проголосує чверть депутатів — тобто, наприклад, усі представники блоку ХДС/ХСС — то буде створена спеціальна комісія.
У тому, що голосів вистачить, сумнівів практично немає. Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Матіас Міддельберг вже навіть детально розповів журналістам, чим саме займатиметься комісія.
"Ми хочемо розслідувати три моменти. По-перше, хто несе політичну відповідальність за те, що Гамбург був єдиною з шістнадцяти федеральних земель, яка у 2016 році не зажадала повернення незаконно виплачених податкових компенсацій по схемі Cum-Ex.
По-друге, чи мав місце політичний вплив на процес ухвалення рішень у відповідних органах влади Гамбурга? І по-третє, ми хочемо знати, чи можна вірити заявам тодішнього мера Гамбурга Олафа Шольца про події, пов'язані з податковою справою банку Warburg", — сказав Міддельберг.
Підтримати розслідування готові і "ліві": "Ясно одне: усі протиріччя та відкриті питання треба усунути. Створення комісії видається необхідним, оскільки діючий канцлер продовжує відмовлятися відповідати на питання у фінансовому комітеті Бундестагу", — пояснив позицію партії її речник з фінансово-політичних питань Крістіан Гьорке.
Ну, а соціал-демократи Олафа Шольца стали на захист свого лідера. І звинуватили опозицію в політичних іграх. "Християнські демократи не зацікавлені у розслідуванні, вони керуються партійними тактичними інтересами. І роблять припущення, які вже давно спростовані", — сказала Катя Маст, керівниця парламентської групи СДПН у Бундестазі.
Сам Олаф Шольц імовірне парламентське розслідування поки не коментував. Утім, раніше канцлер неодноразово заявляв, що не причетний до історії з податковими махінаціями, не допомагав шахраям і закликав нарешті поставити крапку у цій справі.
Нагода раз і назавжди закрити цю тему у Шольца з'явиться якраз завдяки створенню спеціальної парламентської комісії. У разі, якщо пояснення канцлера будуть більш переконливими, ніж дотепер.