Тысячи чиновников могут уйти в отставку: в США до сих пор не договорились о финансировании

Палата представителей США. Фото: google

Сенат и Палата представителей США до сих пор не договорились о финансировании. Сотни тысяч правительственных работников могут уйти в отпуск.

Об этом сообщает Reuters.

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Во вторник, 26 сентября, Сенат США шагнул вперед по поводу двухпартийного законопроекта, который преследовал цель предотвратить остановку работы правительства в воскресенье. В то же время Палата представителей пыталась продвинуть противоречивое мероприятие, которое поддержали только республиканцы.

Сенат проголосовал 77 голосами против 19, чтобы начать обсуждение мероприятия, которое будет финансировать правительство до 17 ноября, и включает около 6 миллиардов долларов США на реагирование на внутренние стихийные бедствия и еще около 6 миллиардов долларов помощи Украине.

"Контролируемая республиканцами Палата представителей планировала настаивать на своем собственном партийном подходе, который вряд ли получил поддержку в Сенате, где большинство составляют демократы", — говорится в сообщении.

Следовательно, в агентстве подытожили, что раскол между двумя палатами предполагает, что федеральное правительство, вероятнее всего, в воскресенье четвертый раз за 10 лет приостановит работу.

Напомним, недавно мы писали, что США планируют прекратить работу правительства в воскресенье, 1 октября, в случае если законодатели в Палате представителей не предоставят дополнительное финансирование. С этой целью президент Штатов Джо Байден призвал республиканцев "принять меры", чтобы предотвратить закрытие.