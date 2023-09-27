Тисячі урядовців можуть піти у відставку: у США досі не домовилися щодо фінансування

Палата представників США. Фото: google

Сенат і Палата представників США досі не домовилися щодо фінансування. Сотні тисяч урядових працівників можуть піти у відпустку.

Про це повідомляє Reuters.

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У вівторок, 26 вересня, Сенат США зробив крок вперед щодо двопартійного законопроєкту, який мав на меті запобігти зупинці роботи уряду у неділю. Водночас Палата представників намагалася просунути суперечливий захід, який підтримали лише республіканці.

Сенат проголосував 77 голосами проти 19, аби почати дебати заходу, який фінансуватиме уряд до 17 листопада, і включає близько 6 мільярдів доларів США на реагування на внутрішні стихійні лиха та ще близько 6 мільярдів доларів допомоги Україні.

"Контрольована республіканцями Палата представників планувала наполягати на своєму власному партійному підході, який навряд чи отримав підтримку в Сенаті, де більшість становлять демократи", — йдеться у повідомленні.

Відтак, в агентстві підсумували, що розкол між двома палатами передбачає, що федеральний уряд, найімовірніше, у неділю вчетверте за 10 років призупинить роботу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що США планують припинити роботу уряду у неділю, 1 жовтня, у випадку, якщо законодавці у Палаті представників не нададуть додаткове фінансування. З цією метою президент Штатів Джо Байден закликав республіканців "вжити заходів", щоб запобігти закриттю.