Титул "Мисс Нидерланды — 2023" получила трансгендерная женщина

Рикки Колле, получившая титул "Мисс Нидерланды — 2023". Фото: google.com

В Нидерландах на конкурсе красоты впервые одержала победу трансгендерная женщина. Титул "Мисс Нидерланды — 2023" завоевала 22-летняя Рикки Колле.

Об этом сообщает NEXTA.

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"Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и достигла наибольшего прогресса", — заявили в жюри.

Отмечается, что теперь Рикки Колле отправится на конкурс "Мисс Вселенная", где будет представлять Нидерланды.

Решением конкурсного жюри оказались довольны далеко не все. Социальные сети заполонила резкая критика по этому поводу, и многие пользователи высказали мнение, что настоящей победительницей должна быть девушка, занявшая второе место. Именно ее они назвали настоящей "Мисс Нидерланды — 2023". Некоторые пользователи обратили внимание, что мужчины, называющие себя женщинами, "повсюду забирают у женщин призы и возможности".

Напомним, что в Таиланде прошел конкурс красоты Miss International Queen. Впервые в истории победила участница из Нидерландов.