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Титул "Мисс Нидерланды — 2023" получила трансгендерная женщина

10 июля 2023 01:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Титул "Мисс Нидерланды — 2023" получила трансгендерная женщина
Рикки Колле, получившая титул "Мисс Нидерланды — 2023". Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Нидерландах на конкурсе красоты впервые одержала победу трансгендерная женщина. Титул "Мисс Нидерланды — 2023" завоевала 22-летняя Рикки Колле.

Об этом сообщает NEXTA.

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Победительница "Мисс Нидерланды — 2023"

"Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и достигла наибольшего прогресса", — заявили в жюри.

Отмечается, что теперь Рикки Колле отправится на конкурс "Мисс Вселенная", где будет представлять Нидерланды.

Решением конкурсного жюри оказались довольны далеко не все. Социальные сети заполонила резкая критика по этому поводу, и многие пользователи высказали мнение, что настоящей победительницей должна быть девушка, занявшая второе место. Именно ее они назвали настоящей "Мисс Нидерланды — 2023". Некоторые пользователи обратили внимание, что мужчины, называющие себя женщинами, "повсюду забирают у женщин призы и возможности".

Напомним, что в Таиланде прошел конкурс красоты Miss International Queen. Впервые в истории победила участница из Нидерландов.

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