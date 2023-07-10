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Титул "Міс Нідерланди — 2023" здобула трансгендерна жінка

10 липня 2023 01:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Титул "Міс Нідерланди — 2023" здобула трансгендерна жінка
Ріккі Колле, яка здобула титул "Міс Нідерланди — 2023". Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Нідерландах на конкурсі краси вперше перемогла трансгендерна жінка. Титул "Міс Нідерланди — 2023" здобула 22-річна Ріккі Колле.  

Про це повідомляє NEXTA

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Переможниця "Міс Нідерланди — 2023"

"Ця фіналістка запалювала протягом усього шоу і досягла найбільшого прогресу", — заявили в журі.

Зазначається, що тепер Ріккі Колле поїде на конкурс "Міс Всесвіт", де представлятиме Нідерланди.

Рішенням конкурсного журі виявилися задоволеними далеко не всі. Соціальні мережі заполонила різка критика з цього приводу, і багато користувачів висловили думку, що справжньою переможницею мала бути дівчина, яка посіла друге місце. Саме її вони назвали справжньою "Міс Нідерланди — 2023". Деякі користувачі звернули увагу, що чоловіки, які називають себе жінками, "повсюди забирають у жінок призи та можливості".

Нагадаємо, що в Таїланді відбувся конкурс краси Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.

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