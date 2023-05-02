Вспоминаем топ-5 действий Польши, спасших Украину

Президент Украины Владимир Зеленский с лидером Польши Анджеем Дудой. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Поляки иногда обижаются, потому что в украинских медиа не слишком много говорят о роли Польши в спасении Украины во время этой войны. Они многое сделали, но выделим 5 важных, иногда неожиданных, решений, которые повлияли на ход войны довольно существенно, и как это отразится на ходе войны дальше.

Вспомним об этом в период национальных праздников Польши — Дня флага (2 мая) и Дня Конституции (3 мая). На днях, кстати, было 20 лет, как Польша вступила в ЕС.

Читайте также:

Открыли границы для миллионов украинских женщин и детей

В первые часы и дни российской агрессии против Украины Польша открыла границы для миллионов женщин и детей, бежавших от войны.

Это не позволило россиянам спровоцировать панику и хаос в Украине, на что очень надеялись в Москве. Ведь Кремль проводил "репетиции" — польско-белорусскую границу незадолго до полномасштабного вторжения штурмовали "псевдобеженцы", и, конечно, поляки противостояли этому, не пустив этих мигрантов.

В случае же с Украиной все происходило наоборот: с 24 февраля 2022 открыли даже пешие пропускные пункты на украинско-польской границе там, где это не предусмотрено, разрешили въезд по внутренним паспортам, въезд детей с родственниками и без, сразу легализовали пребывание миллионов украинских граждан. Возможность вывезти в безопасное место семьи также давало силы украинским защитникам.

Украинские беженцы на контрольно-пропускном пункте в Перемышле. Фото: Mirek Pruchnicki/Flickr

Тысячи обычных поляков откликнулись на нашу беду как на свою — ездили на границу, возили еду и теплую одежду, приютили украинцев в собственных домах. Просто так, когда еще не было никаких законодательных новаций, что государство компенсирует им что-то.

Сотни палаток на вокзалах польских городов, где кормили, согревали, помогали расселяться. Это было несколько хаотично, не так как в упорядоченной Германии, например, где сразу всех регистрировали и распределяли кого куда. Но ведь у поляков это было очень эмоционально и искренне.

Политики, которые первыми приехали в Украину в марте 2022 года

Киев обстреливали российские ракеты, столица находилась в российской осаде почти со всех сторон, когда на перроне вокзала 15 марта высадился европейский "политический десант" — премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии Томаш Фиала, Словении Янез Янша и тогдашний вице-премьер РП Ярослав Качиньский, лидер правящей в Польше правоконсервативной партии "Право и Справедливость".

Лидер польской правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский во время визита в Киев в марте 2022 года. Фото: Ukrainian Presidential Press Service

По моим впечатлениям, вдохновителем этой операции поддержки Украины был брат погибшего президента Польши Леха Качиньского. Небезосновательно считается, что самолет польского президента намеренно сбили в лесу под Смоленском в 2010 году — и там фактически дважды от рук палачей полегла польская элита (во время Второй мировой войны и в наше время).

У Кремля были "основания" для ненависти к президенту Качиньскому. Ведь в 2008 году, когда российские войска вошли в Цхинвал и стояли в 50 км от грузинской столицы, именно Лех Качиньский с тогдашними президентами Украины Виктором Ющенко, Литвы Валдасом Адамкусом и другими европейскими лидерами прилетели поддержать воюющую Грузию.

"Впервые после долгого времени наши соседи с севера, с северо-востока показали лицо, которое мы знаем сотни лет. Те соседи считают, что народы вокруг них должны им подчиняться. Мы заявляем: Нет!" — сказал Лех Качиньский в Тбилиси. Это актуально и сегодня.

Поддержка Украины в марте 2022 года была значимым символом — демонстрацией веры, что наше государство выстоит. И уже в последствии Украину посетили другие лидеры западного мира. Но мы помним кто был первым, не правда ли?

Тяжелое оружие: поругались с Германией и всеми скептиками

Польша одной из первых начала поставлять нашему государству свою военную технику — сначала из запасов советских образцов, а затем свои "Крабы" и "Перуны". И что немаловажно: поляки объединили в этой миссии своих союзников — страны Балтии, Чехию.

Когда Варшава начала убеждать Берлин отдать Киеву системы "Петриот", предназначенные для защиты Польши, казалось, что это закончится только ссорой двух союзников по ЕС и НАТО. Польскую власть критиковали даже внутри страны представители оппозиции. Но в конце концов "Петриоты" решили предоставить Украине сначала США, а впоследствии и Германия.

Еще одна тяжелая дискуссия была по поводу поставки Украине западных танков. Традиционно изначально звучало резкое "нет" из Германии. Но поляки создали наконец "танковую коалицию", убедили страны южной Европы, нашли союзников среди Скандинавских государств и "Леопарды" уехали на фронт бить россиян.

Танк Leopard 2. Фото: REUTERS

Безусловно, самым важным решением было решение США. Но временами роль Польши сверхважна в содействии нам убедить Вашингтон и других западных "тяжеловесов". И сейчас это тоже работает — поляки вместе с нами убеждают США и европейских партнеров предоставить нам современные западные истребители.

Поляки стали нашим тылом

Не секрет, что Польша стала нашим тылом во всех смыслах этого слова. Именно через РП проходят важнейшие транспортные артерии поставок военной техники и гуманитарных грузов. Аэропорт польского города Жешув справляется с задачами, он является одним из украинских хабов.

Поляки, хоть и не афишируют, ремонтируют военную технику для фронта. В Польше лечат наших раненых, в центрах для пожилых людей и инвалидов опекают наших беженцев, тех, кто не может справиться (инвалидов, пожилых людей, тяжелобольных). В клиниках делают операции нашим онкобольным.

В Польше есть возможность бесплатно учиться десяткам тысяч украинских детей и студентов. Приехавшие после 24 февраля 2022 года украинцы могут трудоустроиться в РП по упрощенной процедуре — нужен только ПЕСЕЛЬ (аналог идентификационного кода, который выдают всем украинцам после пересечения границы).

Президент Украины Владимир Зеленский пожимает руку польскому лидеру Анджею Дуди. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Список можно продолжать — границы между Украиной и Польшей стираются.

Ужесточение санкций

Поляки первыми коснулись вопроса санкций в отношении российского энергетического сектора еще весной 2022 года, когда Европа вяло надеялась "пропетлять".

Тогда из Берлина, Парижа или Брюсселя был очень осторожный отказ от каких-то 10% российских энергоносителей. Позже оказалось, что поляки были правы, и отказаться от московских услуг, от их нефти и газа реально и необходимо — нельзя одной рукой помогать Украине, а другой финансировать российскую промышленность, то есть фактически поддерживать российскую агрессию.

Поляки инициировали запрет на выдачу виз россиянам в ЕС, включая всех "хороших русских", даже дезертиров от мобилизации. Почему? Во-первых, никто не знает, сколько среди них агентов, а во-вторых, пусть они борются в своей стране с собственным режимом, а не рассказывают Европе о несправедливо обиженной "русской культуре".

Самое важное сейчас — противостоять обходу несколько неплотных санкций Запада, которые все еще позволяют РФ продуцировать оружие с использованием новейших технологий. И не разрешить российским либералам отобрать себе право обустройства России после ее поражения.

Это очень нужно, потому что судьбу побежденной империи должен решать победитель. Иначе мы никогда не избавимся от шовинистических попыток россиян заставить другие народы подчиняться, о чем предупреждал погибший президент Польши.

В этом наши польские друзья являются нашими стопроцентными союзниками, и это укрепляет веру в победу над недоимперией с востока.

С праздниками вас, друзья-поляки.