Згадуємо топ-5 дій Польщі, які врятували Україну

Президент України Володимир Зеленський з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Поляки часом ображаються, бо в українських медіа не надто багато говоримо про роль Польщі у порятунку України під час цієї війни. Вони багато чого зробили, але виділимо 5 важливих, інколи несподіваних, рішень, які вплинули на хід війни досить істотно, і як це позначиться на перебіг війни далі.

Принагідно згадаємо про це у період національних свят Польщі — Дня прапора (2 травня) та Дня Конституції (3 травня). Днями, до речі, було 20 років як Польща вступила до ЄС.

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Відкрили кордони для мільйонів українських жінок і дітей

У перші години і дні російської агресії проти України Польща відкрила кордони для мільйонів жінок і дітей, які втікали від війни.

Це не дозволило росіянам спровокувати паніку та хаос в Україні, на що у Москві дуже сподівались. Адже ж Кремль проводив "репетиції" — польсько-білоруський кордон незадовго до повномасштабного вторгнення штурмували "псевдобіженці", і звісно, поляки протистояли цьому, не впустивши цих мігрантів.

У випадку ж з Україною все відбувалось навпаки: з 24 лютого 2022 року відкрили навіть піші пропускні пункти на україно-польському кордоні там, де це не передбачено, дозволили в'їзд за внутрішніми паспортами, в'їзд дітей з родичами та без, одразу легалізували перебування мільйонів українських громадян. Можливість вивезти у безпечне місце родини також надавало сил українським оборонцям.

Українські біженці на контрольно-пропускному пункті у Перемишлі. Фото: Mirek Pruchnicki/Flickr

Тисячі звичайних поляків відгукнулися на нашу біду як на свою — їздили на кордон, возили їжу та теплий одяг, надавали прихисток українцям у власних домівках. Просто так, коли ще не було жодних законодавчих новацій, що держава їм компенсує щось.

Сотні наметів на вокзалах польських міст, де годували, зігрівали, допомагали розселятися. Це було дещо хаотично, не так як у впорядкованій Німеччині приміром, де одразу всіх реєстрували і розподіляли кого куди. Але ж у поляків це було дуже емоційно та щиро.

Політики, які першими приїхали до України у березні 2022 року

Київ обстрілювали російські ракети, столиця перебувала у російській облозі майже з усіх сторін, коли на пероні вокзалу 15 березня висадився європейський "політичний десант" — прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Томаш Фіала, Словенії Янез Янша і тодішній віце-прем'єр РП Ярослав Качинський, лідер правлячої у Польщі правоконсервативної партії "Право і Справедливість".

Лідер польської правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський під час візиту в Київ у березні 2022. Фото: Ukrainian Presidential Press Service

За моїми враженнями, натхненником цієї операції підтримки України був саме брат загиблого президента Польщі Леха Качинського. Небезпідставно вважається, що літак польського президента навмисно збили у лісі під Смоленськом у 2010 році — і там фактично двічі від рук катів полягла польська еліта (під час Другої світової війни та у наші часи).

У Кремля були "підстави" для ненависті до президента Качинського. Адже у 2008 році, коли російські війська ввійшли до Цхінвалі і стояли у 50 км від грузинської столиці, саме Лех Качинський з тодішніми президентами України Віктором Ющенком, Литви Валдасом Адамкусом та іншими європейськими лідерами прилетіли підтримати воюючу Грузію.

"Вперше після довгого часу наші сусіди з півночі, з північного сходу, показали обличчя, яке ми знаємо сотні років. Ті сусіди вважають, що народи довкола них повинні їм підкорятися. Ми заявляємо: Ні!" — сказав тоді Лех Качинський у Тбілісі. Це актуально й сьогодні.

Підтримка України у березні 2022 року була значущим символом — демонстрацією віри, що наша держава вистоїть. І вже згодом Україну відвідали інші лідери західного світу. Та ми пам'ятаємо хто був першим, чи не так?

Важка зброя: полаялись з Німеччиною і усіма скептиками

Польща однією з перших почала постачати нашій державі свою військову техніку — спочатку із запасів радянських зразків, а згодом свої "Краби" та "Перуни". І що важливо: поляки об'єднали у цій місії своїх союзників — країни Балтії, Чехію.

Коли Варшава почала переконувати Берлін віддати Києву системи "Петріот", виділені для захисту Польщі, здавалося, що це закінчиться лише сваркою двох союзників по ЄС та НАТО. Польську владу критикували навіть всередині країни представники опозиції. Та врешті "Петріоти" вирішили надати Україні — спочатку США, а згодом і Німеччина.

Ще одна важка дискусія була щодо постачання Україні західних танків. Традиційно від початку звучало різке "ні" з Німеччини. Але поляки створили врешті "танкову коаліцію", переконали країни південної Європи, знайшли союзників серед Скандинавських держав і "Леопарди" поїхали на фронт бити росіян.

Танк Leopard 2. Фото: REUTERS

Безумовно, найважливішим рішенням було рішення США. Та часами роль Польщі є надважливою у сприянні нам переконати Вашингтон та інших західних "важковаговиків". І зараз це працює теж — поляки разом з нами переконують США та європейських партнерів надати нам сучасні західні винищувачі.

Поляки стали нашим тилом

Не секрет, що Польща стала нашим тилом в усіх сенсах цього слова. Саме через РП проходять найважливіші транспортні артерії постачання військової техніки та гуманітарних вантажів. Аеропорт польського міста Жешув справляється із задачами, він є одним з українських хабів.

Поляки, хоч це й не афішується, ремонтують військову техніку для фронту. У Польщі лікують наших поранених, в осередках для старших людей та інвалідів опікуюються нашими біженцями, тими, хто не може дати собі ради (інвалідами, літніми людьми, важкохворими). У клініках роблять операції нашим онкохворим.

У Польщі мають можливість безкоштовно навчатися десятки тисяч українських дітей та студентів. Ті українці, хто приїхав після 24 лютого 2022 року, можуть працевлаштуватися в РП за спрощеною процедурою — потрібний тільки ПЕСЕЛЬ (аналог ідентифікаційного коду, який видають всім українцям після перетину кордону).

Президент України Володимир Зеленський тисне руку польському лідеру Анджею Дуді. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Перелік можна продовжувати — кордони між Україною та Польщею стираються.

Посилення санкцій

Поляки першими торкнулись питання санкцій щодо російського енергетичного сектору ще навесні 2022 року, коли Європа мляво сподівалась "пропетляти".

Тоді з Берліна, Парижа чи Брюсселя була дуже обережна відмова від якихось 10% російських енергоносіїв. Пізніше виявилось, що поляки були праві, і відмовитись від московських послуг, від їхньої нафти та газу реально і необхідно — не можна ж однією рукою допомагати Україні, а іншою фінансувати російську промисловість, тобто фактично підтримувати російську агресію.

Поляки ініціювали заборону видачі віз росіянам до ЄС, включаючи усіх "хароших руських", навіть дезертирів від мобілізації. Чому? По-перше, ніхто не знає, скільки серед них агентів, а по-друге, нехай вони боряться у своїй країні з власним режимом, а не розповідають Європі про несправедливо ображену "рускую культуру".

Найважливіше зараз — протистояти обходу трохи нещільних санкцій Заходу, які все ще дозволяють РФ продукувати зброю з використанням новітніх технологій. І не дозволити російським лібералам відібрати собі право облаштування Росії після її поразки.

Це надзвичайно потрібно, бо долю переможеної імперії має вирішувати переможець. Інакше ми ніколи не позбудемось шовіністичних спроб росіян змусити інші народи підкорятися, про що попереджав загиблий президент Польщі.

У цьому наші польські друзі є нашими стовідсотковими союзниками, і це зміцнює віру у перемогу над недоімперією зі сходу.

Зі святами вас, друзі-поляки.