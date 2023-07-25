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Трагедия МН17: судья, пытавшаяся повлиять на рассмотрение дела, подала в отставку

25 июля 2023 15:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Трагедия МН17: судья, пытавшаяся повлиять на рассмотрение дела, подала в отставку
Заседание суда в Гааге. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Нидерландах продолжается судебный процесс по делу МН17. Судья, пытавшаяся повлиять на рассмотрение дела, подала в отставку.

Об этом говорится в материале издания NOS.

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Сообщается, что эту информацию подтвердил суд в Гааге, где работала женщина.

"Судья, пытавшаяся повлиять на процесс MH17, подала в отставку", — говорится в сообщении.

В чем причина отставки

Отмечается, что судья работала советником в суде Гааги. Ее брат написал книгу о трагедии МН17, в которой утверждает, что в катастрофе виновата РФ.

Несмотря на то, что это подтвердили в суде Нидерландов еще в 2022 году, судья продолжала обращать внимание на книгу брата и пыталась повлиять на дело. В частности, чтобы к судебному процессу привлекли еще прокуроров.

Однако Гаагский суд применил к судье дисциплинарные меры и обвинил ее в попытке повлиять на ход судебного процесса. После этого она уже не могла вести уголовные дела и подала в отставку.

Что известно о трагедии МН17

Известно, что 17 июля 2014 года малайзийский пассажирский Boeing-777 выполнял рейс MH17. Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Во время полета самолет потерпел крушение над временно оккупированной частью Донецкой области.

На борту самолета находились 283 пассажира и 15 человек экипажа. Все они погибли.

Кого обвинили в трагедии МН17

В катастрофе обвинили Россию, сбившую пассажирский лайнер. А именно:

  • экс-офицера ФСБ и бывшего "министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова);
  • главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского;
  • военного преступника Леонида Харченко.

Все три фигуранты признали виновными в запуске ракеты. Суд в Нидерландах постановил приговорить их к пожизненному заключению. А также выплатить компенсации родным — более 16 миллионов евро.

Напомним, в Непале, около горы Эверест, разбился вертолет с туристами. По меньшей мере пять человек стали жертвами авиакатастрофы.

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