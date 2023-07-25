Трагедія МН17: суддя, яка намагалася вплинути на розгляд справи, подала у відставку

Засідання суду в Гаазі. Фото: google

Наразі у Нідерландах триває судовий процес у справі МН17. Суддя, яка намагалася вплинути на розгляд справи, подала у відставку.

Про це йдеться у матеріалі видання NOS.

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Справа МН17

Повідомляється, що цю інформацію підтвердив суд у Гаазі, у якому працювала жінка.

"Суддя, яка намагалася вплинути на процес MH17, подала у відставку", — йдеться у повідомленні.

В чому причина відставки

Зазначається, що суддя працювала радником у суді Гааги. Її брат написав книгу про трагедію МН17, у якій стверджує, що у катастрофі винна РФ.

Попри те, що це підтвердили у суді Нідерландів ще у 2022 році, суддя продовжувала привертати увагу до книги брата та впливати на справу. Зокрема, щоб до судового процесу залучили ще прокурорів.

Однак Гаазький суд застосував до судді дисциплінарні заходи і звинуватив її у намаганні вплинути на хід судового процесу. Після цього вона вже не могла вести кримінальні справи та подала у відставку.

Що відомо про трагедію МН17

Відомо, що 17 липня 2014 року малайзійський пасажирський Boeing-777 виконував рейс MH17. Він прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Під час польоту літак зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області.

На борту літака перебувало 283 пасажири та 15 людей екіпажу. Всі вони загинули.

Кого звинуватили у трагедії МН17

У катастрофі звинуватили Росію, яка збила пасажирський лайнер. А саме:

ексофіцера ФСБ та колишнього "міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова);

главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського;

військового злочинця Леоніда Харченка.

Усіх трьох фігурантів визнали винними у запуску ракети. Суд у Нідерландах постановив засудити їх до довічного ув'язнення. А також виплатити компенсації рідним — понад 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Непалі, біля гори Еверест, розбився гелікоптер з туристами. Щонайменше п'ять людей стали жертвами авіакатастрофи.