Дональд Трамп обещает создать криптоконсультативный совет и поддержку криптокомпаниям

Выступление Дональда Трампа. Фото: АР

Дональд Трамп подверг резкой критике вице-президента Камала Харрис из-за подхода администрации Байдена к регулированию криптовалюты. Он объявил широкую политику, благоприятную для рынка криптовалют.

Об этом 27 июля, в субботу пишет влиятельное издание Politico.

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По мнению аналитиков издания, таким образом Дональд Трамп хочет привлечь на свою сторону избирателей, обеспокоенных положением своего цифрового капитала.

Выступая на крупной криптоконференции в Нэшвилле, штат Теннесси, Трамп пытался привязать Харрис к жесткому регуляторному подходу администрации Байдена по индустрии цифровых активов. Несмотря на то, что Харрис публично не озвучивала свою позицию по "крипте", а ее команда наращивает охват криптонакоплений, Трамп сказал, что она "против криптовалюты".

Предложения Трампа в контексте криптовалют

Кандидат на пост президента США от Республиканцев хочет одобрить ряд политик для поддержки криптокомпаний. Среди идей: заставить правительство хранить запасы биткойнов, создать криптоконсультативный совет, создать должность главы комиссии по ценным бумагам и биржам, которая будет способствовать криптовалютам, и заблокировать Федеральному резерву создание собственной цифровой валюты.

"Я обещаю биткойн-сообществу, что в тот день, когда я приму присягу, крестовый поход Джо Байдена и Камалы Харрис против криптовалюты завершится", — сказал он.

Сам Трамп является бывшим криптокритиком. Еще в 2019 году он говорил, что "не является сторонником биткойнов и других криптовалют, которые не являются деньгами, и чья стоимость очень изменчива и базируется на воздухе".

Напомним, Джо Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру на пост президента США Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.

Также мы писали, что Камала Харрис впервые выступила после того, как Байден снял свою кандидатуру по выборам.