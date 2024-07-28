Дональд Трамп обіцяє створити криптоконсультативну раду та підтримку криптокомпаніям

Виступ Дональда Трампа. Фото: АР

Дональд Трамп різко розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс через підхід адміністрації Байдена до регулювання криптовалюти. Він оголосив широку політику, сприятливу для індустрії криптовалют.

Про це 27 липня, у суботу пише впливове видання Politico.

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На думку аналітиків видання, таким чином Дональд Трамп хоче залучити на свій бік виборців, що занепокоєні становищем свого цифрового капіталу.

Виступаючи на великій криптоконференції в Нешвіллі, штат Теннессі, Трамп намагався прив’язати Гарріс до жорсткого регуляторного підходу адміністрації Байдена щодо індустрії цифрових активів. Незважаючи на те, що Гарріс публічно не озвучувала свою позицію по "крипті", а її команда нарощує охоплення криптосвіту, Трамп сказав, що вона "проти криптовалюти".

Що пропонує Трамп в контексті криптовалют

Кандидат на пост президента США від Республіканців хоче схвалити низку політик для підтримки криптокомпаній. Серед ідей: змусити уряд утримувати запаси біткойнів, створити криптоконсультативну раду, започаткувати посаду голови комісії з цінних паперів і бірж, яка сприятиме криптовалютам, і заблокувати Федеральному резерву створення власної цифрової валюти.

"Я обіцяю біткойн-спільноті, що того дня, коли я прийму присягу, хрестовий похід Джо Байдена та Камали Гарріс проти криптовалюти завершиться", — сказав він.

Сам Трамп є колишнім криптокритиком. Ще у 2019 році він говорив, що "не є прихильником біткойнів та інших криптовалют, які не є грошима, і чия вартість дуже мінлива та базується на повітрі".

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що повністю підтримує кандидатуру на посаду президента США Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа.

Також ми писали, що Камала Гарріс вперше виступила після того, як Байден зняв свою кандидатуру з виборів.