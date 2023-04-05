Арест Дональда Трампа — все детали

Накануне Трамп предстал перед судом в Нью-Йорке

Американские СМИ — от авторитетных национальных газет и телеканалов и до желтой прессы — наперебой обсуждают "дело Трампа". Еще бы — ведь это впервые в истории страны главе государства (хоть и бывшему) выдвигают уголовные обвинения. Мы разобрались кто и как подаёт этот скандал. А также прибавит ли он Трампу шансов пройти на второй срок, или наоборот — помешает?

Как реагирует пресса

Масс-медиа, которые и без того перестали держать нейтралитет и не считают нужным скрывать в чьем они лагере, сегодня разделены еще больше.

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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

"Ожидание, свист и топот: скандал, который сам себя подпитывает", — озаглавила свою статью Washington Post, газета очень авторитетная, но традиционно анти-трамповская. И вместо того, чтобы рассказывать о ходе заседания и протестов вокруг суда (а за этим и так вся страна следила онлайн), корреспондент издания поговорила с протестующими.

"Это шоу! Мы просто в "Матрице"! Нас всех в компьютерную игру поместили", — кричали активисты журналистке газеты Руби Кремер. Девушка, на всякий случай, не говорила, что она из Washington Post — могли и накинуться.

А вот, к примеру, заголовок в очень про-республиканской New York Post: "Это что — ВСЕ, в чем вы обвиняете Трампа? Как патетично!"

И обозреватель издания, популярный в консервативных кругах журналист Майкл Гудвин, пишет: "Обвинения… слабенькие, и, что важнее, — политизированные. Это возмутительное вопиющее наказание Трампу за то, что он осмелился стать президентом".

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

И каждый сейчас читает своё, и каждый верит в свою правду, объективной информации мало. Пресса так или иначе разделилась — злорадствуют, или сочувствуют.

В чем обвиняют Трампа

Я изучил материалы обвинения, переданного прокуратурой в суд. И 34 его статьи сконцентрированы вокруг попытки на тот момент кандидата в президенты США скрыть подробности своей биографии, которые избиратели, мягко говоря, не оценили бы. И решался этот вопрос привычно — деньгами за молчание.

"Народ против Дональда Трампа". Первая страница официальных обвинений, выдвинутых прокуратурой.

Причем всем, кто мог бы рассказать репортерам о грязном белье политика: от любовницы-порномодели (выплата — 130 тысяч долларов), до привратника в Трамп-тауэр, который подозревал, что у миллиардера якобы есть внебрачные дети (выплата — 30 тысяч долларов). Не факт, что это правда, но, на всякий случай, к любому, кто мог бы бросить тень на кандидата, искали подход.

Схема сложная. Иногда всё скрывали: эксклюзивные права на историю покупало якобы СМИ, а на самом деле её таким образом "хоронили" — по контракту никому больше нельзя поведать о том, что знаешь, под угрозой огромного штрафа.

В случае с порномоделью, свои деньги ей отдал личный юрист Трампа, а политик впоследствии рассчитался с ним "за юридические услуги". В любом случае прокуратура уверена, что всё это незаконно, и что Трампа есть за что привлечь.

Сторми Дэниелс. Фото: Reuters

Да, громких заголовков хватает. К примеру, Fox news шокировали зрителей и читателей, написав, что максимальное наказание Трампу может быть просто чудовищным.

"Эти обвинения предполагают максимальный срок в 136 лет за решеткой", — пишет криминальный обозреватель телекомпании Пол Бест.

Вы тоже ошарашены, вслед за его зрителями? Тогда не стоит так переживать. Правду, неофициально поговорив со своими источниками в прокуратуре, сообщает американский журналист Майкл Изикофф:

"Речь, в любом случае, идет о самом низком уровне преступлений по Уголовному кодексу штата Нью-Йорк. Наказание по этим статьям за фальсификацию бизнес-данных — до 4 лет в тюрьме. Но никто не отправляется за решетку, если преступление совершается впервые — сказал чиновник Нью-Йоркской правоохранительной системы".

Но если реальный срок Трампу не грозит, зачем тогда весь этот процесс?

Скетч с судебного заседания 4 апреля. Фото: REUTERS/Jane Rosenberg

Предвыборный козырь

Следующее заседание суда назначили аж на 4 декабря.

"Это ровно за два месяца до начала официального старта праймериз Республиканской партии. И юридические проблемы Трампа могут накрыть тенью весь период, когда избиратели должны выбрать кандидата в президенты от своей партии", — сообщает в свежем номере газета The Hill.

Я проверил предвыборный календарь республиканцев (он уже сформирован). И действительно: 5 февраля политический сезон стартует в Айове, 13 февраля следующее мероприятие в Нью-Гемпшире и так далее.

Из всех республиканских политиков, претендующих на позицию единого кандидата от партии, люди должны будут выбрать одного. Поэтому и проводят многочисленные митинги, встречи, дебаты.

А представьте, что Трампа именно на этот день вызовут в суд? Представьте, что его счета судья заморозит (полномочия такие есть). Если так случится, то шансы 45-го президента стать еще и 47-м резко уменьшатся.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Что интересно — несколько ближайших советников Трампа времен его пребывания в Белом доме, которым я написал сообщения с просьбой прокомментировать происходящее, высказывать хоть какие-либо публичные предположения по этому поводу отказались. Почему? С одной стороны, события действительно могут развиваться по-разному. С другой — эту тему сам Дональд Трамп воспринимает очень болезненно. И требует, чтобы все придерживались официальной версии.

Официальная версия

А ее опальный политик озвучил сам, вернувшись после суда во Флориду, в своё имение. Сторонникам и журналистам разослали имейлы, причем лично от Дональда Трампа (в мой почтовый ящик тоже пришло такое электронное сообщение). Вот главные цитаты из письма:

"Я никогда не думал, что такое может произойти в Америке, но это произошло. Позвольте мне быть как можно более ясным: Я НЕВИНОВЕН. Единственное преступление, которое я совершил, — защищал Америку от тех, кто стремится ее уничтожить.

Они не сломают меня. Они не помешают мне бороться за спасение этой страны. Они не меня преследуют. Они преследуют ВАС. Я только стою на пути", — пишет Трамп (а мейл, напомню, от его имени).

Выступление Дональда Трампа 4 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Marco Bello

Что показательно — внизу есть гиперссылка, перейдя по которой можно пожертвовать деньги на кампанию Трампа. И варианты: 24, 47, 75, 100, или даже тысяча долларов. Введи лишь номер своей кредитки, и всё пойдет на поддержку политика. А значит, и обвинения, и любые другие скандалы вокруг себя экс-президент попытается использовать лишь как пиар для усиления рейтинга.

Каковы цифры сейчас

Социологи как раз получили свежие цифры, проведя срочные опросы после того, как Трампу уже были выдвинуты обвинения.

И данные могут скрасить опальному политику горечь всех выпавших на его долю испытаний. Оказалось, что сторонники от него не отвернулись (по крайней мере пока). Разрыв с ближайшим соперником от республиканцев, набирающим популярность губернатором Флориды Роном ДеСантисом, огромный. 57% за Трампа, 31% за ДеСантиса, у всех остальных претендентов лишь 3-5 процентов сторонников.

Сторонники Трампа пока с ним. Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Да, есть и другие цифры. Опрос, проведенный ABC, показал, что 45% опрошенных сказали социологам, что верят, что обвинения экс-президенту выдвинуты правильно и законно. 43% сказали — Трампу стоит приостановить свою избирательную кампанию.

Но дьявол, как обычно, в деталях. Первый опрос (где лидерство Трампа) проводили лишь среди его однопартийцев — республиканцев. А второй — среди американцев с любыми политическими взглядами. Отсюда и 45% противников — они и так есть, это те, кто и на прошлых выборах отдал голос демократам и Байдену. А значит, что первое заседание и первые обвинения пока не изменили ни электоральных симпатий, ни политических раскладов.

Фото: REUTERS/Marco Bello

И все лишь только начинается.