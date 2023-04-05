Арешт Дональда Трампа — всі деталі

Напередодні Трамп постав перед судом у Нью-Йорку

Американські ЗМІ — від авторитетних національних газет і телеканалів і до жовтої преси — навперебій обговорюють "справу Трампа". Ще б пак, адже це вперше в історії країни главі держави (хоч і колишньому) висувають кримінальні звинувачення. Ми розібралися, хто і як подає цей скандал. І чи додасть він Трампу шансів пройти на другий термін, чи навпаки — завадить?

Як реагує преса

Мас-медіа, які й без того перестали тримати нейтралітет і не вважають за потрібне приховувати в чиєму вони таборі, сьогодні розділені ще більше.

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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

"Очікування, свист і тупіт: скандал, який сам себе підживлює", — озаглавила свою статтю Washington Post, газета дуже авторитетна, але традиційно антитрампівська. І замість того, щоб розповідати про хід засідання та протести навколо суду (а за цим і так вся країна стежила онлайн), кореспондент видання поговорила з протестувальниками.

"Це шоу! Ми просто у "Матриці"! Нас усіх у комп'ютерну гру помістили", — кричали активісти журналістці газети Рубі Кремер. Дівчина, про всяк випадок, не казала, що вона з Washington Post — могли і накинутися.

А ось, наприклад, заголовок у дуже про-республіканській New York Post: "Це що — ВСЕ, в чому ви звинувачуєте Трампа? Як патетично!"

І оглядач видання, популярний у консервативних колах журналіст Майкл Гудвін, пише: "Звинувачення… слабенькі, і, що важливіше, політизовані. Це обурливе кричуще покарання Трампу за те, що він наважився стати президентом".

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

І кожен зараз читає своє, і кожен вірить у свою правду, об'єктивної інформації мало. Преса так чи інакше розділилася — зловтішаються, чи співчувають.

У чому звинувачують Трампа

Я вивчив матеріали звинувачення, переданого прокуратурою до суду. І 34 його статті сконцентровані довкола спроби на той момент кандидата у президенти США приховати подробиці своєї біографії, які виборці, м'яко кажучи, не оцінили б. І вирішувалося це питання звично — грошима за мовчання.

Народ проти Дональда Трампа. Перша сторінка офіційних обвинувачень, висунутих прокуратурою.

Причому всім, хто міг би розповісти репортерам про брудну білизну політика: від коханки-порномоделі (виплата — 130 тисяч доларів), до привратника в Трамп-тауер, який підозрював, що мільярдер нібито має позашлюбних дітей (виплату — 30 тисяч доларів). Не факт, що це правда, але про всяк випадок до будь-кого, хто міг би кинути тінь на кандидата, шукали підхід.

Схема складна. Іноді все приховували: ексклюзивні права на історію купували нібито ЗМІ, а насправді її таким чином "ховали" — за контрактом нікому більше не можна розповісти, що знаєш, під загрозою величезного штрафу.

У випадку з порномоделлю свої гроші їй віддав особистий юрист Трампа, а політик згодом розрахувався з ним "за юридичні послуги". У будь-якому разі прокуратура впевнена, що все це незаконно, і що Трампа є за що притягнути.

Стормі Деніелс. Фото: Reuters

Так, гучних заголовків вистачає. Наприклад, Fox news шокували глядачів та читачів, написавши, що максимальне покарання Трампу може бути просто жахливим.

"Ці звинувачення передбачають максимальний термін 136 років за ґратами", — пише кримінальний оглядач телекомпанії Пол Бест.

Ви теж приголомшені, слідом за його глядачами? Тоді не варто так перейматися. Правду, неофіційно поговоривши зі своїми джерелами у прокуратурі, повідомляє американський журналіст Майкл Ізікофф:

"Йдеться, у будь-якому разі, про найнижчий рівень злочинів за Кримінальним кодексом штату Нью-Йорк. Покарання за цими статтями за фальсифікацію бізнес-даних — до 4 років у в'язниці. Але ніхто не вирушає за ґрати, якщо злочин скоюється вперше — сказав чиновник Нью-Йоркської правоохоронної системи".

Але якщо реальний термін Трампу не загрожує, навіщо весь цей процес?

Скетч із судового засідання 4 квітня. Фото: REUTERS/Jane Rosenberg

Передвиборний козир

Наступне засідання суду призначили аж на 4 грудня.

"Це рівно за два місяці до початку офіційного старту праймеріз Республіканської партії. І юридичні проблеми Трампа можуть накрити тінню весь період, коли виборці мають обрати кандидата у президенти від своєї партії", — повідомляє у свіжому номері газета The Hill.

Я перевірив передвиборчий календар республіканців (він уже сформований). І справді: 5 лютого політичний сезон стартує в Айові, 13 лютого наступний захід у Нью-Гемпширі тощо.

З усіх республіканських політиків, які претендують на позицію єдиного кандидата від партії, люди мають обрати одного. Тому проводять численні мітинги, зустрічі, дебати.

А уявіть, що Трампа саме цього дня викличуть до суду? Уявіть, що його рахунки суддя заморозить (повноваження є такі). Якщо так станеться, то шанси 45-го президента стати ще й 47-м різко зменшаться.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Що цікаво — кілька найближчих радників Трампа часів його перебування в Білому домі, яким я написав повідомлення з проханням прокоментувати те, що відбувалося, висловлювати хоч якісь публічні припущення з цього приводу відмовилися. Чому? З одного боку, події справді можуть розвиватися по-різному. З іншого боку, цю тему сам Дональд Трамп сприймає дуже болісно. І вимагає, щоб усі дотримувалися офіційної версії.

Офіційна версія

А її опальний політик озвучив сам, повернувшись після суду до Флориди, до свого маєтку. Прихильникам та журналістам розіслали імейли, причому особисто від Дональда Трампа (до моєї поштової скриньки теж надійшло таке електронне повідомлення). Ось головні цитати з листа:

"Я ніколи не думав, що таке може статися в Америці, але це сталося. Дозвольте мені бути якомога яснішим: Я НЕВИННИЙ. Єдиний злочин, який я скоїв, — захищав Америку від тих, хто прагне її знищити.

Вони не зламають мене. Вони не завадять мені виборювати порятунок цієї країни. Вони переслідують не мене. Вони переслідують ВАС. Я тільки стою на шляху", — пише Трамп (а мейл, нагадаю, від його імені).

Виступ Дональда Трампа 4 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Marco Bello

Що показово — внизу є гіперпосилання, перейшовши за яким можна пожертвувати гроші на кампанію Трампа. І варіанти: 24, 47, 75, 100 або навіть тисяча доларів. Введи лише номер своєї кредитки і все піде на підтримку політика. Отже, і звинувачення, і будь-які інші скандали навколо себе екс-президент спробує використати лише як піар для посилення рейтингу.

Які цифри зараз

Соціологи якраз отримали свіжі цифри, провівши термінові опитування після того, як Трамп вже висунув звинувачення.

І дані можуть скрасити опальному політику гіркоту всіх випробувань, що випали на його долю. Виявилося, що прихильники від нього не відвернулися (принаймні поки що). Розрив із найближчим суперником від республіканців, який набирає популярності губернатором Флориди Роном ДеСантісом, величезний. 57% за Трампа, 31% за ДеСантіса, у всіх інших претендентів лише 3-5 відсотків прихильників.

Прихильники Трампа поки що з ним. Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Так, є інші цифри. Опитування, проведене ABC, показало, що 45% опитаних сказали соціологам, що вірять в те, що звинувачення експрезиденту висунуті правильно та законно. 43% сказали — Трампу варто призупинити свою виборчу кампанію.

Але диявол, як завжди, в деталях. Перше опитування (де лідерство Трампа) проводили лише серед його однопартійців — республіканців. А другий — серед американців із будь-якими політичними поглядами. Звідси й 45% противників — вони й так є: це ті, хто й на минулих виборах віддав голос демократам та Байдену. Отже, перше засідання і перші звинувачення поки що не змінили ні електоральних симпатій, ні політичних розкладів.

Фото: REUTERS/Marco Bello

І все лише тільки починається.