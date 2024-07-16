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Трамп официально вступил в президентскую гонку — выбрал вице-президента, не поддержавшего Украину

16 июля 2024 05:05
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп официально стал кандидатом в президенты от республиканцев, также он избрал себе вице-президента, голосовавшего против законопроекта в поддержку Украины
Дональд Трамп во время выступления. Фото: AP
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В первый день съезда республиканской партии в Милуоки Дональд Трамп набрал достаточно голосов, чтобы официально стать кандидатом в президенты от этой политсилы. Он уже назвал возможного вице-президента, который, что интересно, несколько лет назад обещал никогда не голосовать за Трампа.

Об этом 16 июля, во вторник сообщает CNN.

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Вторым лицом в США, если Дональд Трамп победит в президентской гонке, станет Джей Ди Вэнс. Он является сенатором от штата Огайо.

"После длительных размышлений и размышлений, а также учитывая чрезвычайные таланты многих других, я решил, что человеком, лучше всего подходящим для должности вице-президента Соединенных Штатов, является сенатор Джей Д. Вэнс от Большого штата Огайо", — сказал Трамп.

Что известно о возможном вице-президенте

Вэнс попал в Конгресс с помощью Трампа, чья поддержка помогла ему выиграть противоречивую гонку в 2022 году.

Интересно, что он критиковал Трампа в 2016 году и обещал журналистам CNN никогда за него не голосовать. Однако через несколько лет стал одним из ярых поклонников Трампа.

В Сенате Вэнс выступал против законопроекта о помощи Украине. Он также близок с Дональдом Трампом-младшим.

Джей Ди Вэнс сенатор
Сенатор Джей Ди Вэнс. Фото: Facebook

По информации CNN, Вэнс — бывший венчурный капиталист, ветеран и писатель.

Республиканцы надеются, что Вэнс может обратиться к избирателям из рабочего класса, считающимся необходимым для победы в ключевых штатах на поле президентской битвы в ноябре, учитывая его детство в бедном городке Раст Белт в Огайо.

Как отреагировал на эти события Джо Байден

Президент Джо Байден заявил журналистам, что не удивлен тем, что Дональд Трамп избрал сенатора Джей Ди Вэнса в качестве напарника.

"Это не удивительно, он собирается окружить себя людьми, полностью с ним согласными", — заявил Байден. "Хотя, если вы вернетесь назад и послушаете некоторые вещи, которые Джей Ди Вэнс говорил о Трампе в прошлом... ", — сказал Байден, улыбаясь.

Ранее появились новые подробности о стрелке у Трампа. Жители городка, где проживал Томас Мэтью Крукс, и люди, с которыми он был знаком, прокомментировали событие.

Также в своем первом интервью после покушения Трамп рассказал, как отвращение головы от толпы для просмотра видеоэкрана спасло ему жизнь.

 

Джо Байден США выборы Дональд Трамп Республиканская партия Демократическая партия

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