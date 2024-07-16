Трамп офіційно став кандидатом в президенти від республіканців, також він обрав собі віцепрезидента, що голосував проти законопроєкту на підтримку України

Дональд Трамп під час виступу. Фото: AP

В перший день з'їзду республіканської партії в Мілуокі Дональд Трамп набрав достатньо голосів, щоб офіційно стати кандидатом у президенти від цієї політсили. Він вже назвав можливого віцепрезидента, який, що цікаво, декілька років тому обіцяв ніколи не голосувати за Трампа.

Про це 16 липня, у вівторок повідомляє CNN.

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Другою особою у США, якщо Дональд Трамп переможе у президентських перегонах стане Джей Ді Венс. Він є сенатором від штату Огайо.

"Після тривалих роздумів і роздумів, а також враховуючи надзвичайні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Д. Венс від Великого штату Огайо", — сказав Трамп.

Що відомо про можливого віцепрезидента

Венс потрапив до Конгресу за допомогою Трампа, чия підтримка допомогла йому виграти суперечливі перегони у 2022 році.

Цікаво, що він критикував Трампа у 2016 році та обіцяв журналістам CNN ніколи за нього не голосувати. Проте через кілька років став одним з палких прихильників Трампа.

У Сенаті Венс виступав проти законопроєкту про допомогу Україні. Він також близький з Дональдом Трампом-молодшим.

Сенатор Джей Ді Венс. Фото: Facebook

За інформацією CNN, Венс — колишній венчурний капіталіст, ветеран і письменник.

Республіканці сподіваються, що Венс може звернутися до виборців із робітничого класу, які вважаються необхідними для перемоги в ключових штатах на полі битви в листопаді, враховуючи його виховання в бідному містечку Раст Белт в Огайо.

Як відреагував на ці події Джо Байден

Президент Джо Байден заявив журналістам, що не здивований тим, що Дональд Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса як напарника.

"Це не дивно, він збирається оточити себе людьми, які повністю з ним згодні", — заявив Байден. "Хоча, якщо ви повернетеся назад і послухаєте деякі речі, які Джей Ді Венс говорив про Трампа у минулому...", — сказав Байден, посміхаючись.

Раніше з'явилися нові подробиці про стрільця у Трампа. Жителі містечка, де проживав Томас Метью Крукс, та люди, з якими він був знайомим, прокоментували подію.

Також у своєму першому інтерв'ю після замаху Трамп розповів, як відвертання голови від натовпу для перегляду відеоекрана врятувало йому життя.