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Трамп стал продавцом кроссовок — презентовал модель о покушении на себя

19 июля 2024 03:48
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп монетизирует покушение на себя и выпустил тематические кроссовки и ботинки.
Трамп представил коллекцию своих кроссовок. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Компания по производству обуви, духов и других предметов с символикой Трампа, принадлежащая, конечно, самому миллиардеру, объявила о выпуске новой модели кроссовок. Они посвящены покушению на Трампа в Пенсильвании.

Об этом во вторник, 16 июля сообщает издание APNews.

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Если зайти на страницу интернет-магазина Trump Sneakers, то можно найти не только высокие кроссовки, но и стильные классические ботинки.

Обувь с символикой Трампа
Обувь посвящена покушению на Дональда Трампа. Фото: Скриншот

На кроссовках изображен сам Трамп с поднятой вверх рукой и окровавленный лицом после ранения, а на ботинках красуется лозунг, который он кричал в толпу: "Fight! Fight! Fight!" (Борись!)

В магазине обещают, что сам Трамп лично оставит автограф на десяти случайных парах, а сама обувь представлена в ограниченном количестве.

Духи от Трампа
Духи от Трампа. Фото: Скриншот

Кроме того, в интернет-магазине Трампа можно приобрести не только разнообразную обувь, в том числе для гольфа, но и духи. Для любителей охладиться есть мобильные холодильники с символикой миллиардера.

Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.

Между тем сторонники Трампа обвинили полицию в бездействии. Вроде бы те видели преступника, но ничего не делали.

США Дональд Трамп обувь покушение Республиканская партия кроссовки

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