Трамп монетизує замах на себе і випустив тематичні кросівки та черевики

Трамп презентує колекцію своїх кросівок. Фото: Скриншот

Компанія з виробництва взуття, парфумів та інших предметів із символікою Трампа, що належить, звичайно, самому мільярдеру, оголосила про випуск нової моделі кросівок. Вона присвячена замаху на Трампа у Пенсильванії.

Про це у вівторок, 16 липня повідомляє видання APNews.

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Якщо зайти на сторінку інтернет-магазину Trump Sneakers, то можна знайти не тільки високі кросівки, але й стильні класичні робочі черевики.

Взуття присвячене замаху на Дональда Трампа. Фото: Скриншот

На кросівках зображений сам Трамп з піднятою вгору рукою та закривавлений обличчям після поранення, а на черевиках красується лозунг, який він вигукував у натовп: "Fight! Fight! Fight!" (Борись!)

У магазині обіцяють, що сам Трамп особисто залишить автограф на десяти випадкових парах, а саме взуття представлене обмеженою кількістю.

Парфуми від Трампа. Фото: Скриншот

Крім того, в інтернет-магазині Трампа можна придбати не тільки різноманітне взуття, в тому числі для гольфа, але й парфуми. Для любителів охолодитись є мобільні холодильники з символікою мільярдера.

Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито.

А тим часом прибічники Трампа звинуватили поліцію у бездіяльності. Нібито ті бачили злочинця, але нічого не робили.