Трамп монетизує замах на себе і випустив тематичні кросівки та черевики

Трамп подався в продавці кросівок — презентував модель про замах на себе
Компанія з виробництва взуття, парфумів та інших предметів із символікою Трампа, що належить, звичайно, самому мільярдеру, оголосила про випуск нової моделі кросівок. Вона присвячена замаху на Трампа у Пенсильванії.
Про це у вівторок, 16 липня повідомляє видання APNews.
Що за кросівки та скільки коштують
Якщо зайти на сторінку інтернет-магазину Trump Sneakers, то можна знайти не тільки високі кросівки, але й стильні класичні робочі черевики.
На кросівках зображений сам Трамп з піднятою вгору рукою та закривавлений обличчям після поранення, а на черевиках красується лозунг, який він вигукував у натовп: "Fight! Fight! Fight!" (Борись!)
У магазині обіцяють, що сам Трамп особисто залишить автограф на десяти випадкових парах, а саме взуття представлене обмеженою кількістю.
Крім того, в інтернет-магазині Трампа можна придбати не тільки різноманітне взуття, в тому числі для гольфа, але й парфуми. Для любителів охолодитись є мобільні холодильники з символікою мільярдера.
Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито.
А тим часом прибічники Трампа звинуватили поліцію у бездіяльності. Нібито ті бачили злочинця, але нічого не робили.
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