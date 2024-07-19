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Трамп подався в продавці кросівок — презентував модель про замах на себе

19 липня 2024 03:48
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Трамп монетизує замах на себе і випустив тематичні кросівки та черевики
Трамп презентує колекцію своїх кросівок. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Компанія з виробництва взуття, парфумів та інших предметів із символікою Трампа, що належить, звичайно, самому мільярдеру, оголосила про випуск нової моделі кросівок. Вона присвячена замаху на Трампа у Пенсильванії. 

Про це у вівторок, 16 липня повідомляє видання APNews.

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Якщо зайти на сторінку інтернет-магазину Trump Sneakers, то можна знайти не тільки високі кросівки, але й стильні класичні робочі черевики.

Взуття з символікою Трампа
Взуття присвячене замаху на Дональда Трампа. Фото: Скриншот

На кросівках зображений сам Трамп з піднятою вгору рукою та закривавлений обличчям після поранення, а на черевиках красується лозунг, який він вигукував у натовп: "Fight! Fight! Fight!" (Борись!) 

У магазині обіцяють, що сам Трамп особисто залишить автограф на десяти випадкових парах, а саме взуття представлене обмеженою кількістю. 

Парфуми від Трампа
Парфуми від Трампа. Фото: Скриншот

Крім того, в інтернет-магазині Трампа можна придбати не тільки різноманітне взуття, в тому числі для гольфа, але й парфуми. Для любителів охолодитись є мобільні холодильники з символікою мільярдера. 

Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито

А тим часом прибічники Трампа звинуватили поліцію у бездіяльності. Нібито ті бачили злочинця, але нічого не робили. 

США Дональд Трамп взуття замах Республіканська партія кросівки

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