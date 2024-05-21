Трамп показал свое предвыборное видео с использованием нацистской пропаганды

Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал предвыборное видео в своей социальной сети, содержавшее ссылку на "единый рейх" среди возможных заголовков новостей, если он победит на выборах в ноябре. Ролик вызвал возмущение у политиков.

Об этом говорится в материале издания The Associated Press, опубликованном во вторник, 21 мая.

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В видео появляются мигающие на экране заголовки, включая "Трамп победил!!" и "Экономический бум!" Один из заголовков намекает на Первую мировую войну, а другой упоминает о "едином рейхе".

Слово "рейх" часто ассоциируется с Третьим рейхом нацистской Германии, хотя в видео Трампа, кажется, говорится о формировании современной пангерманской нации, объединяющей меньшие государства в единый рейх или империю.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что президент США Джо Байден руководит администрацией гестапо, имея в виду тайную нацистскую полицию. Он также использовал риторику, похожую на высказывания Адольфа Гитлера, когда сказал, что нелегально въезжающие в США иммигранты "отравляют кровь нашей страны", и назвал своих оппонентов "вредителями".

Между тем, штаб Байдена раскритиковал ролик, заявив, что Трамп намерен править как диктатор.

" Это отвратительно, отвратительно и позорно для любого продвигать контент, связанный с нацистским правительством Германии под руководством Адольфа Гитлера ", — заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Однако в заявлении Белого дома не упоминается имя Трампа, поскольку многим федеральным служащим законодательно запрещено участвовать в предвыборной агитации при исполнении служебных обязанностей.

Пост Трампа вызвал большой резонанс после его публикации в понедельник в социальной сети Truth Social. Ролик был удален менее чем через 24 часа.

Ранее Трамп предположил, что может возглавлять США два и даже три срока.

Также кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что потребует тест на допинг перед дебатами с Джо Байденом.