Трамп показав своє передвиборче відео з використанням нацистської пропаганди

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Колишній президент США Дональд Трамп опублікував передвиборче відео у своїй соціальній мережі, яке містило посилання на "єдиний рейх" серед можливих заголовків новин, якщо він переможе на виборах у листопаді. Ролик викликав обурення у політиків.

Про це йдеться в матеріалі видання The Associated Press опублікованому у вівторок, 21 травня.

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У відео з’являються заголовки, що миготять на екрані, включаючи "Трамп переміг!!" та "Економічний бум!". Один із заголовків натякає на Першу світову війну, а інший згадує про "єдиний рейх".

Слово "рейх" часто асоціюється з Третім рейхом нацистської Німеччини, хоча у відео Трампа, здається, йдеться про формування сучасної пангерманської нації, яка об’єднує менші держави в єдиний рейх, або імперію.

Раніше цього місяця Трамп заявив, що президент США Джо Байден керує "адміністрацією гестапо", маючи на увазі таємну нацистську поліцію. Він також використовував риторику, схожу на висловлювання Адольфа Гітлера, коли сказав, що іммігранти, які нелегально в’їжджають до США, "отруюють кров нашої країни", і назвав своїх опонентів "шкідниками".

Тим часом штаб Байдена розкритикував ролик, заявивши, що Трамп має намір правити як диктатор.

"Це огидно, огидно та ганебно для будь-якого просувати контент, пов'язаний із нацистським урядом Німеччини під керівництвом Адольфа Гітлера", — заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Однак у заяві Білого дому не згадується ім'я Трампа, оскільки багатьом федеральним службовцям законодавчо заборонено брати участь у передвиборчій агітації під час виконання службових обов'язків.

Пост Трампа викликав значний резонанс після його публікації в понеділок у соціальній мережі Truth Social. Ролик був видалений менш ніж через 24 години.

Раніше Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни.

Також кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вимагатиме тест на допінг перед дебатами з Джо Байденом.