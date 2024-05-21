Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Трамп показав своє передвиборче відео з використанням нацистської пропаганди arrow

Трамп показав своє передвиборче відео з використанням нацистської пропаганди

21 травня 2024 23:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Трамп показав своє передвиборче відео з використанням нацистської пропаганди
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Колишній президент США Дональд Трамп опублікував передвиборче відео у своїй соціальній мережі, яке містило посилання на "єдиний рейх" серед можливих заголовків новин, якщо він переможе на виборах у листопаді. Ролик викликав обурення у політиків. 

Про це йдеться в матеріалі видання The Associated Press опублікованому у вівторок, 21 травня.

Читайте також:

Передвиборче відео Трампа з використанням нацистської пропаганди

У відео з’являються заголовки, що миготять на екрані, включаючи "Трамп переміг!!" та "Економічний бум!". Один із заголовків натякає на Першу світову війну, а інший згадує про "єдиний рейх".

Слово "рейх" часто асоціюється з Третім рейхом нацистської Німеччини, хоча у відео Трампа, здається, йдеться про формування сучасної пангерманської нації, яка об’єднує менші держави в єдиний рейх, або імперію.

Раніше цього місяця Трамп заявив, що президент США Джо Байден керує "адміністрацією гестапо", маючи на увазі таємну нацистську поліцію. Він також використовував риторику, схожу на висловлювання Адольфа Гітлера, коли сказав, що іммігранти, які нелегально в’їжджають до США, "отруюють кров нашої країни", і назвав своїх опонентів "шкідниками".

Тим часом штаб Байдена розкритикував ролик, заявивши, що Трамп має намір правити як диктатор.

"Це огидно, огидно та ганебно для будь-якого просувати контент, пов'язаний із нацистським урядом Німеччини під керівництвом Адольфа Гітлера", — заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Однак у заяві Білого дому не згадується ім'я Трампа, оскільки багатьом федеральним службовцям законодавчо заборонено брати участь у передвиборчій агітації під час виконання службових обов'язків.

Пост Трампа викликав значний резонанс після його публікації в понеділок у соціальній мережі Truth Social. Ролик був видалений менш ніж через 24 години.

Раніше Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни.

Також кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вимагатиме тест на допінг перед дебатами з Джо Байденом.

США
вибори
Дональд Трамп
соцмережі
відео
пропаганда

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном