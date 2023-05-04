Трамп заявил, что файлы Twitter свидетельствуют о незаконной цензуре, когда его заблокировали

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Russell Cheyne

Дональд Трамп заявляет, что обнародование Илоном Маском внутренних файлов Twitter свидетельствует о незаконной цензуре. По его словам, это происходило тогда, когда он был заблокирован на платформе за разжигание восстания 6 января 2020 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Экс-президент США заявил в суде, что недостаточно того, что Twitter, под новым руководством Маска, принял его обратно на платформу в конце прошлого года — приглашение, которым он до сих пор не воспользовался.

Теперь он просит судью, отклонившему его иск о запрете, возобновить судебное разбирательство в свете "новых доказательств" — и подтвердить его утверждение о том, что его не должны были удалять через два дня после того, как сторонники штурмовали Капитолий США.

Адвокаты Трампа ссылаются на ряд внутренних документов Twitter, которые Маск передал двум консервативным журналистам, опубликовавшим серию публикаций под названием "Файлы Twitter". Внутренние коммуникации показали, что сотрудники соцсети обсуждали удаление Трампа с платформы и работу с аккаунтами правого направления, которые распространяли дезинформацию.

Эти файлы и показания агента ФБР по не связанному с ними делу адвокаты экс-президента предлагают как доказательство того, о чем он заявлял все это время: что правительственные учреждения стояли за его устранением с платформы и, таким образом, нарушили его свободу слова.

"Материалы дела Twitter показывают, что ФБР и другие федеральные агентства, Белый дом, ведущие члены Конгресса и сотрудники Конгресса сотрудничали с Twitter и оказывали на него давление с целью удаления политически неблагоприятного контента", — говорится в материалах дела.

Отклонив иск Трампа год назад, окружной судья США Джеймс Донато в Сан-Франциско согласился с позицией Twitter, что компания как частный субъект может решать, кто может пользоваться ее платформой, и не нарушает Конституцию, когда запрещает пользователей. Донато назвал иск экс-президента США "мешком обвинений", связанным с тем, как законодатели отреагировали на твиты Трампа 6 января.

После того как Трамп подал апелляцию на решение Донато, адвокаты Twitter заявили в Девятом окружном апелляционном суде США, что спор спорный, поскольку Маск возобновил аккаунт Трампа.

Напомним, Twitter заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года, когда 6 января во время протеста против президентских выборов 2020 года, где победил Джо Байден, поклонники Дональда Трампа временно захватили Капитолий. Тогда же руководство соцсети решило, что дальнейшее присутствие Трампа может спровоцировать рост насилия.