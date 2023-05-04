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Трамп заявив, що файли Twitter свідчать про незаконну цензуру, коли його заблокували

4 травня 2023 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трамп заявив, що файли Twitter свідчать про незаконну цензуру, коли його заблокували
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Russell Cheyne
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Дональд Трамп заявляє, що оприлюднення Ілоном Маском внутрішніх файлів Twitter свідчить про незаконну цензуру. За його словами це відбувалось тоді, коли він був заблокований на платформі за розпалювання повстання 6 січня 2020 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Експрезидент США заявив у суді, що недостатньо того, що Twitter, під новим керівництвом Маска, прийняв його назад на платформу наприкінці минулого року — запрошення, яким він досі не скористався. 

Тепер він просить суддю, який відхилив його позов про заборону, відновити судовий розгляд у світлі "нових доказів" — і підтвердити його твердження про те, що його не повинні були видаляти через два дні після того, як прихильники штурмували Капітолій США.

Адвокати Трампа посилаються на низку внутрішніх документів Twitter, які Маск передав двом консервативним журналістам, що опублікували серію публікацій під назвою "Файли Twitter". Внутрішні комунікації показали, що співробітники соцмережі обговорювали видалення Трампа з платформи і роботу з акаунтами правого спрямування, які поширювали дезінформацію.

Ці файли та свідчення агента ФБР у не пов'язаній з ними справі адвокати експрезидента пропонують як доказ того, про що він заявляв весь цей час: що урядові установи стояли за його усуненням з платформи і, таким чином, порушили його свободу слова. 

"Матеріали справи Twitter показують, що ФБР та інші федеральні агентства, Білий дім, провідні члени Конгресу і співробітники Конгресу співпрацювали з Twitter і чинили на нього тиск з метою видалення політично несприятливого контенту", — йдеться в матеріалах справи.

Відхиливши позов Трампа рік тому, окружний суддя США Джеймс Донато в Сан-Франциско погодився з позицією Twitter, що компанія, як приватний суб'єкт, може вирішувати, хто може користуватися її платформою, і не порушує Конституцію, коли забороняє користувачів. Донато назвав позов експрезидента США "мішком звинувачень", пов'язаних з тим, як законодавці відреагували на твіти Трампа 6 січня.

Після того, як Трамп подав апеляцію на рішення Донато, адвокати Twitter заявили в Дев'ятому окружному апеляційному суді США, що суперечка є спірною, оскільки Маск відновив акаунт Трампа. 

Нагадаємо, Twitter заблокував акаунт Трампа у січні 2021 року, коли 6 січня під час протесту проти президентських виборів 2020 року, де переміг Джо Байден, прихильники Дональда Трампа тимчасово захопили Капітолій. Тоді ж керівництво соцмережі вирішило, що подальша присутність Трампа може спровокувати зростання насильства.

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