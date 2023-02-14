Трамп заявил, что в случае избрания его президентом США вернет публичные казни

Экс-президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бывший президент США Дональд Трамп снова рвется занять главное кресло страны. Он заявил, что если снова станет хозяином Белого дома, то вернет публичные казни.

Об этом пишет издание Rolling Stone.

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Бывший президент, в случае переизбрания, остается преданным расширению применения федеральной смертной казни и возвращению запрещенных методов казни, сообщают источники. По словам одного из источников, Трамп даже размышлял о трансляции казней по телевизору, в том числе демонстрации поведения осужденных к смертному приговору.

В частности, Трамп говорил о возвращении смертной казни через расстрел, повешение и, согласно двум источникам, возможно, даже через гильотину. Источники сообщают, что он также обсуждал групповые казни. Трамп выразил эти идеи, обсуждая запланированную предвыборную риторику и политические пожелания, а также свое презрение к подходу президента Байдена к преступности.

По крайней мере в одном случае в конце прошлого года, по данным еще одного источника, который непосредственно знаком с этим вопросом, Трамп размышлял о возможности создания яркой, поддерживаемой правительством видеорекламы, которая сопровождала бы федеральное возрождение этих методов казни. По замыслу Трампа, эти видеозаписи должны были включать кадры этих новых казней. Экс-президент считает, что это бы напугало людей, чтобы они не совершали преступления.

Представитель Трампа отрицает, что Трамп размышлял о видеорекламе.

"Еще больше смешных и фальшивых новостей от идиотов, которые не имеют представления о том, о чем говорят", — заявил представитель Трампа.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году. Он подал документы в Федеральную избирательную комиссию и обратился к сторонникам.