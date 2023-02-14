Трамп заявив, що у разі обрання його президентом США поверне публічні страти

Експрезидент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Колишній президент США Дональд Трамп знову рветься зайняти головне крісло країни. Він заявив, що якщо знову стане господарем Білого дому, то поверне публічні страти.

Про це пише видання Rolling Stone.

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Колишній президент, у разі переобрання, залишається відданим розширенню застосування федеральної смертної кари та поверненню заборонених методів страти, повідомляють джерела. За словами одного з джерел, Трамп навіть розмірковував про трансляцію страт по телевізору, в тому числі демонстрації поведінки засуджених до смертного вироку.

Зокрема, Трамп говорив про повернення смертної кари через розстріл, повішення і, згідно з двома джерелами, можливо, навіть через гільйотину. Джерела повідомляють, що він також обговорював групові страти. Трамп висловив ці ідеї, обговорюючи заплановану передвиборчу риторику і політичні побажання, а також своє презирство до підходу президента Байдена до злочинності.

Принаймні в одному випадку наприкінці минулого року, за даними ще одного джерела, яке безпосередньо знайоме з цим питанням, Трамп розмірковував про можливість створення яскравої, підтримуваної урядом відеореклами, яка супроводжувала б федеральне відродження цих методів страти. За задумом Трампа, ці відеозаписи повинні були включати кадри цих нових страт. Експрезидент вважає, що це б налякало людей, щоб вони не робили злочини.

Представник Трампа заперечує, що Трамп розмірковував про відеорекламу.

"Ще більше смішних і фальшивих новин від ідіотів, які не мають уявлення про те, про що говорять", — заявив представник Трампа.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році. Він подав документи до Федеральної виборчої комісії та звернувся до прихильників.