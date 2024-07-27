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Трамп заявляет, что без него начнется Третья мировая — играет на разногласиях Израиля и Харрис

27 июля 2024 05:54
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп считает, что без него конфликт на Ближнем Востоке перерастет в Третью мировую войну
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Фото: X/netanyahu
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Дональд Трамп встретился в США с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и пообещал быстро решить конфликт с ХАМАС в случае своего переизбрания на президентский пост. В противном случае Трамп опасается, что этот конфликт может перерасти в Третью мировую.

Об этом 27 июля, в субботу сообщает Foxnews.

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Как отмечают журналисты, возможно, это вызвано раздражением премьер-министра Нетаньяху после встречи с кандидатом от Демократических сил Камалой Харрис.

В комментариях после встречи Харрис подчеркнула, что она сказала израильскому премьер-министру, что "всегда будет гарантировать, что Израиль сможет защитить себя, в том числе от Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, таких как ХАМАС и Хезболла".

Трамп заявляет, что без него начнется Третья мировая — играет на разногласиях Израиля и Гаррис - фото 1
Беньямин Нетаньяху и Камала Харрис. Фото: Скриншот

"Я также выразила премьер-министру свою серьезную обеспокоенность масштабами человеческих страданий в Газе, включая гибель слишком большого количества невинных гражданских лиц. И я четко дала понять, что серьезно озабочена ужасающей гуманитарной ситуацией там ", — добавила она, призвав к прекращению войны и освобождению всех находящихся в плену ХАМАС заложников.

Критика Харрис Израиля в войне в Газе вызвала у Нетаньяху раздражение. Премьер-министр неоднократно заявлял, что бои должны продолжаться, пока ХАМАС не будет ликвидирован, даже если заложники будут освобождены.

Трамп критикует Гаррис и называет ее слабой в вопросе Ближнего Востока

На встрече с израильским премьером Трамп сказал журналистам, что Гаррис "хуже" в вопросах Ближнего Востока, и заявил, что война Израиля с ХАМАСом в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт, если она сменит Байдена, объявившего, что не будет переизбираться.

"Сейчас мы ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Мы никогда не были так близко, потому что у нас некомпетентные люди управляют страной", — заявил Трамп.

Ранее мы сообщали, что Республиканцы в Палате представителей выражают свое недовольство решением Трампа выбрать сенатора Джей Ди Венса в кандидаты в вице-президенты.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.

США Израиль Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп ХАМАС Камала Харрис

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