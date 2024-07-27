Трамп вважає, що без нього конфлікт на Близькому Сході переросте у Третю світову війну

Дональд Трамп та Біньямін Нетаньяху. Фото: X/netanyahu

Дональд Трамп зустрівся у США з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньяху і пообіцяв швидко загасити конфлікт з ХАМАС у випадку свого переобрання на президентську посаду. В іншому випадку Трамп побоюється, що цей конфлікт може перерости у Третю світову.

Про це 27 липня, у суботу повідомляє Foxnews.

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Як зазначають журналісти, можливо це викликано роздратуванням прем'єр-міністра Нетаньяху після зустрічі з кандидаткою від Демократичних сил Камалою Гарріс.

У коментарях після зустрічі Гарріс наголосила, що вона сказала ізраїльському прем’єр-міністру, що "завжди гарантуватиме, що Ізраїль зможе захистити себе, в тому числі від Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань, таких як ХАМАС і Хезболла".

Беньямін Нетаньяху та Камала Гарріс. Фото: Скриншот

"Я також висловила прем’єр-міністру свою серйозну стурбованість масштабами людських страждань у Газі, включаючи загибель занадто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко дала зрозуміти, що серйозно стурбована жахливою гуманітарною ситуацією там", — додала вона, закликавши припинення війни та звільнення всіх заручників, які перебувають у полоні ХАМАС.

Критика Гарріс поведінки Ізраїлю у війні в Газі викликала у Нетаньяху роздратування. Прем'єр-міністр неодноразово заявляв, що бої повинні тривати, доки ХАМАС не буде ліквідовано, навіть якщо заручників буде звільнено.

Трамп критикує Гарріс і називає її слабкою у питання Близького Сходу

На зустрічі з ізраїльським прем'єром Трамп сказав журналістам, що Гарріс "гірше" в питаннях Близького Сходу, і заявив, що війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі може перерости в більш широкий регіональний конфлікт, якщо вона змінить Байдена, який оголосив, що не буде переобиратись.

"Зараз ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Ми ніколи не були так близько, тому що у нас некомпетентні люди керують країною", — заявив Трамп.

Раніше ми повідомляли, що Республіканці у Палаті представників висловлюють своє незадоволення рішенням Трампа вибрати сенатора Джей Ді Венса у кандидати у віцепрезиденти.

Також ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про "мирний план" Дональда Трампа. Він планує врегулювати війну України проти Росії.