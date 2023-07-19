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Трамп сделал новое провокационное заявление по Украине и обозвал Байдена

19 июля 2023 14:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Трамп обозвал Байдена и сделал провокационное заявление по Украине
Экспрезидент США Дональд Трамп Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Экспрезидент США Дональд Трамп обозвал действующего президента Штатов Джо Байдена и обвинил в том, что он тянет страну в Третью Мировую войну. Кроме этого, Трамп заявил, что Европа должна заплатить США за оружие, отправленное в Украину.

Об этом Дональд Трамп сказал в своем видеообращении.

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Он заявил, что за время своей каденции он укрепил Вооруженные Силы США, но за 29 месяцев арсеналы и запасы стали пустыми, казна — опустошена, а ряды Вооруженных Сил сокращаются.

"Меньше трех лет назад я полностью перестроил армию Соединенных Штатов и привел Америку к столь сильной глобальной позиции. Тот мир вспыхивал во всем мире, мы имели мир через силу. Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы пусты, казна истощена, ряды пустые, наша страна была полностью унижена", — заявил Трамп.

Также Трапм назвал Байдена "мошенником", который втягивает Штаты в Третью Мировую войну.

"У нас есть коррумпированный, скомпрометированный президент-мошенник Джо Байден, который влечет нас в Третью мировую войну", — сказал Трамп.

Заявление Трампа по Украине

По словам Трампа, в случае его переизбрания он попросит Европу заплатить США за оружие, которое Штаты отправили в Украину.

По его словам, союзники выделили "незначительную часть" помощи Украине.

Напомним, ранее экспрезидент США Дональд Трамп уже отмечался провокационными заявлениями по Украине. В одном из них он продолжил настаивать на срочных переговорах России и Украины. Также заявил, что Украина должна отдать России часть своей территории.

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