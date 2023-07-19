Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Трамп зробив нову провакаційну заяву щодо України і обізвав Байдена arrow

Трамп зробив нову провакаційну заяву щодо України і обізвав Байдена

19 липня 2023 14:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Трамп обізвав Байдена і зробив провокаційну заяву щодо України
Експрезидент США Дональд Трамп Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Експрезидент США Дональд Трамп обізвав чинного президента Штатів Джо Байдена і звинуватив у тому, що він тягне країну у Третю світову війну. Окрім цього, Трамп заявив, що Європа має заплатити США за зброю, відправлену в Україну. 

Про це Дональд Трамп сказав у своєму відеозверненні

Читайте також:

Що сказав Трамп про Байдена

Він заявив, що за час своєї каденції він зміцнив Збройні сили США, але за 29 місяців арсенали та запаси стали порожніми, скарбниця — спустошеною, а лави Збройних сил скорочуються. 

"Менш ніж три роки тому я повністю перебудував армію Сполучених Штатів і привів Америку до такої сильної глобальної позиції. Той мир спалахував у всьому світі, ми мали мир через силу. Двадцять дев’ять місяців потому арсенали порожні, запаси порожні, скарбницю виснажено, ряди випорожнені, наша країна була повністю принижена", — заявив Трамп.

Також Трапм назвав Байдена "шахраєм", який тягне Штати у Третю світову війну. 

"У нас є корумпований, скомпрометований президент-шахрай Джо Байден, який тягне за собою нас у Третю світову війну", — сказав Трамп. 

Заява Трампа щодо України

За словами Трампа, у випадку його переобрання він попросить Європу заплатити США за зброю, яку Штати відправили в Україну.

За його словами, союзники  виділили "незначну частку" допомоги Україні. 

Нагадаємо, раніше експрезидент США Дональд Трамп вже відзначався провокаційними заявами щодо України. В одній з них він продовжив наполягати на негайних переговорах Росії та України. Також заявив, що Україна повинна віддати Росії частину своєї території.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз