Трамп обізвав Байдена і зробив провокаційну заяву щодо України

Експрезидент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Експрезидент США Дональд Трамп обізвав чинного президента Штатів Джо Байдена і звинуватив у тому, що він тягне країну у Третю світову війну. Окрім цього, Трамп заявив, що Європа має заплатити США за зброю, відправлену в Україну.

Про це Дональд Трамп сказав у своєму відеозверненні.

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Він заявив, що за час своєї каденції він зміцнив Збройні сили США, але за 29 місяців арсенали та запаси стали порожніми, скарбниця — спустошеною, а лави Збройних сил скорочуються.

"Менш ніж три роки тому я повністю перебудував армію Сполучених Штатів і привів Америку до такої сильної глобальної позиції. Той мир спалахував у всьому світі, ми мали мир через силу. Двадцять дев’ять місяців потому арсенали порожні, запаси порожні, скарбницю виснажено, ряди випорожнені, наша країна була повністю принижена", — заявив Трамп.

Також Трапм назвав Байдена "шахраєм", який тягне Штати у Третю світову війну.

"У нас є корумпований, скомпрометований президент-шахрай Джо Байден, який тягне за собою нас у Третю світову війну", — сказав Трамп.

Заява Трампа щодо України

За словами Трампа, у випадку його переобрання він попросить Європу заплатити США за зброю, яку Штати відправили в Україну.

За його словами, союзники виділили "незначну частку" допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше експрезидент США Дональд Трамп вже відзначався провокаційними заявами щодо України. В одній з них він продовжив наполягати на негайних переговорах Росії та України. Також заявив, що Україна повинна віддати Росії частину своєї території.