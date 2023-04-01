Трампу предъявят по крайней мере одно обвинение в преступлении
Экс-президенту США Дональду Трампу официально предъявят многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации, включая, по меньшей мере, одно уголовное преступление. Не исключено, что уже на следующей неделе Трамп будет официально арестован и предстанет перед судом.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.
Подробнее о деле Трампа
Большое жюри Махэттена выдвинуло обвинение Дональду Трампу, что стало историческим итогом после многих лет расследования его личных, политических и деловых дел. И хотя обвинительный акт уже подготовлен, его обнародуют лишь в следующий вторник.
История, которая фигурирует в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.
Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила минимум $130 тысяч, хотя они предназначались на финансирование предвыборной кампании Трампа.
Наказание для Трампа
На следующей неделе Трампа официально арестуют и он предстанет перед судом по делу об "откупных".
Как и кого бы то ни было, кому предъявляют обвинения, Трампа сфотографируют, снимут отпечатки пальцев. Наручники, скорее всего, одевать не будут, ведь он будет находиться под защитой Секретной службы и почти наверняка будет освобожден в тот же день.
По законам штата Нью-Йорк за это уголовное преступление Трампу грозит до четырех лет заключения.
Реакция Трампа
Экс-президент США Трамп ранее отрицал какие-либо правонарушения и критиковал расследование, назвал обвинение "политическим преследованием". Полагает, что это нанесет ущерб демократам в 2024 году.
Действующий Президент США Джо Байден пока не комментирует дело Дональда Трампа.
Напомним, в США 51-летний Мэтью Клингер получил пять лет условного срока под наблюдением после признания в стрельбе по криптовалютному банкомату. Мужчина использовал пистолет.