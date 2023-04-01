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Трампу предъявят по крайней мере одно обвинение в преступлении

1 апреля 2023 14:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Трамп стал первым экс-президентом США, против которого выдвинут уголовные обвинения
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Экс-президенту США Дональду Трампу официально предъявят многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации, включая, по меньшей мере, одно уголовное преступление. Не исключено, что уже на следующей неделе Трамп будет официально арестован и предстанет перед судом.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

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Подробнее о деле Трампа

Большое жюри Махэттена выдвинуло обвинение Дональду Трампу, что стало историческим итогом после многих лет расследования его личных, политических и деловых дел. И хотя обвинительный акт уже подготовлен, его обнародуют лишь в следующий вторник.

История, которая фигурирует в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила минимум $130 тысяч, хотя они предназначались на финансирование предвыборной кампании Трампа.

Наказание для Трампа

На следующей неделе Трампа официально арестуют и он предстанет перед судом по делу об "откупных".

Как и кого бы то ни было, кому предъявляют обвинения, Трампа сфотографируют, снимут отпечатки пальцев. Наручники, скорее всего, одевать не будут, ведь он будет находиться под защитой Секретной службы и почти наверняка будет освобожден в тот же день.

По законам штата Нью-Йорк за это уголовное преступление Трампу грозит до четырех лет заключения.

Реакция Трампа

Экс-президент США Трамп ранее отрицал какие-либо правонарушения и критиковал расследование, назвал обвинение "политическим преследованием". Полагает, что это нанесет ущерб демократам в 2024 году.

Действующий Президент США Джо Байден пока не комментирует дело Дональда Трампа.

Напомним, в США 51-летний Мэтью Клингер получил пять лет условного срока под наблюдением после признания в стрельбе по криптовалютному банкомату. Мужчина использовал пистолет.

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